No dia do Prefeito, governador Wilson Lima parabeniza e celebra gestores dos municípios do Amazonas

Redação AM POST

Nesta quinta-feira(6), quando é comemorado o Dia do Prefeito, o governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), agradeceu os mandatários do Amazonas pela dedicação e trabalho de cuidar de seus municípios.

“Aos prefeitos do nosso Amazonas, meus parabéns e agradecimento pela dedicação e trabalho realizado em prol do nosso povo. Parabéns pelo Dia dos Prefeitos e vamos juntos trabalhar por um Amazonas cada vez melhor”, disse o governador.

O Dia do Prefeito é comemorado em duas datas no Brasil, o dia 11 de abril, faz alusão ao dia em que foi criado o primeiro cargo de prefeito no Brasil – em 11/04/1985, por meio da Lei 18, da então Assembleia Provincial Paulista. No dia 06 de outubro, também é lembrado a função pública. Independente da data, o que vale é o trabalho sério, transparência na gestão e o desenvolvimento da cidade. A instituição da data comemorativa tem a proposta, entre outros objetivos, de criar consciência em relação ao valor do Município para a organização política, social e econômica da nação.