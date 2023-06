No Dia Mundial do Doador de Sangue, Hemoam faz homenagem e oferece serviços a doadores

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) comemorou nesta quarta-feira (14/06) o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi marcada por uma programação especial, com homenagens a doadores e oferta de serviços.

A ação, que também faz parte da campanha Junho Vermelho, contou com receptivo especial aos doadores, atividades como entrega de kit de café da manhã, corte de cabelo, aferição de pressão, degustação de vitaminas e diversas atividades para homenagear e presentear os doadores.

O doador de sangue Sidney Angelim foi um dos homenageados. Ele doa desde os 18 anos e está na categoria de doador diamante, com um total de 120 doações de sangue. “Saber que posso estar salvando quatro vidas faz eu me sentir muito bem e eu quero que outras pessoas tenham esse sentimento. Então, eu faço um apelo às pessoas, venham doar, façam esse ato solidário, ajudem a salvar vidas”, disse.

Durante os parabéns aos doadores, a diretora-presidente do Hemoam, médica Socorro Sampaio, destacou a importância da solidariedade. “Aqui atrás, no Hemoam, existem várias pessoas com câncer, anemia falciforme e outras doenças que necessitam de transfusão. Com certeza vocês que estão aqui já salvaram algumas dessas vidas. Então, esse é o momento de agradecer a solidariedade de vocês que salvam vidas todos os dias”, destacou.

Para a doadora Vilmara Silva doar sangue é um hábito saudável. “Eu sou doadora há mais de 10 anos, a convite de um amigo enfermeiro. A partir desse dia não parei mais. É um vício do bem, toda vez que faço doação, quero doar novamente, é uma sensação muito boa saber que estou salvando vidas”, disse.

A diretora-presidente lembrou que a meta é fidelizar doadores. “São mais de 500 mil pessoas cadastradas como doadores de sangue no Hemoam, mas apenas 8% é doador fidelizado. Então, nosso desafio é fidelizar esses doadores que vêm apenas uma vez”, pontuou.

Emissão de carteirinhas

Para incentivar a fidelização, o Hemoam está com mutirão de emissão de carteirinhas até o dia 17 de junho. A partir da terceira doação, o doador já pode solicitar a carteirinha, que dá direito à meia entrada em cinema, apresentações culturais, e eventos esportivos em Manaus (Lei municipal 1.546/2011), isenção de taxa de inscrição em corridas na capital (Lei municipal 391/2014), isenção de taxa em concursos estaduais (Lei estadual 404/2017), entre outros.

Para a emissão da “Carteirinha do Doador” é preciso levar uma foto 3×4 e documento oficial com foto.

Como doar

Para ser um doador de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado e descansado, ter mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos, e apresentar um documento oficial e original com foto. Doadores menores de 18 anos precisam ir acompanhados dos pais ou responsável legal.

Dados

O Hemoam é o hemocentro coordenador do Estado do Amazonas, com distribuição de sangue em Manaus e interior. Em 2022, a Fundação contabilizou 60.393 doações de sangue. Para manter o estoque regular são necessárias, em média, 250 doações por dia.

Redação AM POST