No governo Wilson, crianças são prioridade em projetos de saúde, educação, esporte e cultura

O governo de Wilson Lima (União Brasil), candidato à reeleição, tem dado atenção especial às crianças em projetos desenvolvidos nas áreas de saúde, educação, esporte e cultura. Entre os avanços, a reforma e ampliação do atendimento nos Caics, que agora oferecem, além da pediatria, mais seis especialidades médicas.

Com a reforma dos Caics, as unidades passaram a oferecer consultas em especialidades como neurologia, ortopedia, psiquiatria e endocrinologia. Também foi ampliada a oferta de ensino de tempo integral, com a inauguração de 12 novos Cetis na capital e no interior, em apenas três anos e meio de gestão.

Na área de esporte e lazer, destaque para criação do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que já atende mais de sete mil crianças e adolescentes na capital e em sete municípios do interior, com atividades socioesportivas. As atividades são realizadas nos campos de futebol revitalizados por Wilson nas zonas norte, leste e oeste, além do espaço da Vila Olímpica.

Na área de cultura, foram implantadas Salas de Cultura e o Liceu Digital em mais sete municípios do interior, que receberam instrumentos musicais e materiais para implantação dos espaços.

“O nosso principal objetivo é que essas crianças tenham novas oportunidades, com mais educação de qualidade e com acesso a atividades esportivas e de cultura. Estamos buscando fazer o papel do Estado para ajudar na formação das nossas crianças e jovens”, disse o governador.

A servidora pública Regiania Lobo, 34, inscreveu o filho para participar de um dos núcleos do Pelci em Manaus. “Eu sou mãe, eu tenho uma criança de oito anos. E eu quero meu filho no esporte. Eu não quero meu filho na droga, eu quero ele no esporte”, ressaltou.

O Pelci oferece 10 modalidades esportivas, como vôlei, futebol, artes marciais, futsal e basquete. Em Manaus, as atividades ocorrem em 20 núcleos espalhados por diversas zonas da cidade e no interior a programação é desenvolvida nas cidades de Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Envira, Humaitá, Codajás e Fonte Boa.

Reeleição

Para ampliar o apoio ao esporte para crianças e jovens, Wilson vai revitalizar mais 21 complexos esportivos no Amazonas, além de ampliar as modalidades esportivas do projeto Campeões da Vila, que funciona dentro da Vila Olímpica de Manaus e, a partir de 2023, terá o quantitativo de modalidades ampliadas com a oferta de aulas gratuitas de natação, arco e flecha e kart.

O segundo mandato de Wilson Lima também vai contemplar a interação cultural com a rede ensino por meio da formação em arte e cultura de alunos e professores. Ao longo dos próximos quatro anos, unidades administrativas do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro serão implantadas em calhas ou regiões estratégicas, em razão de atualmente apenas Manaus Parintins e Envira possuírem unidades físicas.