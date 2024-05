No Ministério da Justiça, Wilson Lima apresenta pauta do Amazonas para reforçar a segurança no estado

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima esteve, nesta terça-feira (07/05), no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em Brasília, para reforçar o pedido de liberação de recursos e apoios às Forças de Segurança do Amazonas. Na ocasião, o governador destacou que o Governo do Estado vem realizando investimentos nessa área, a exemplo de novas estruturas, veículos e equipamentos.

Acompanhado do secretário de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida, e do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Coronel Alexandre Gama de Freitas, o governador Wilson Lima foi recebido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Entre os pedidos feitos pelo governador estão a liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública no valor de R$ 45,4 milhões para investimentos no Amazonas, incluindo ações para redução de mortes violentas e enfrentamento de violência contra as mulheres, além de melhorias para os profissionais de segurança.

“A gente tem investido fortemente para dar as condições necessárias para que as nossas forças de segurança cumpram o dever maior de proteger nossa população e o apoio do governo federal nesse processo é muito importante para gente cumprir esse objetivo”, afirmou Wilson Lima.

O governador também apresentou a necessidade de mudanças na portaria que estabelece as diretrizes para disponibilização do Fundo de Segurança Pública e de modificações no Programa AMAS (Amazônia, Segurança e Soberania) – de fortalecimento da segurança pública na Região Amazônica – a fim de atender melhor os interesses de cada estado da região.

Também entre as demandas apresentadas estão a ampliação das diárias pagas a policiais militares que atuam em operações no interior, como a operação Hórus (de combate ao crime em área de fronteira) e a Paz (de combate a mortes violentas intencionais), que em 2023 contava com 324 servidores e em 2024, tem atualmente 136 homens.

*Investimentos do Estado*

O governador Wilson Lima destacou ainda que, por meio do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador em 2021, o Estado vem realizando diversos investimentos em Segurança Pública. No último dia 2/5, foram feitas entregas, com apoio do Governo Federal, que somam R$ 13,5 milhões em novos equipamentos e adesão a novas tecnologias, incluindo armamentos, munições e viaturas.

Em fevereiro, o governador Wilson Lima inaugurou o novo batalhão das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), unidade especializada da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Com investimento de R$ 14,1 milhões, o novo prédio funciona onde antes era a antiga sede, desativada em 2014 com a promessa de construção de um novo espaço.

Em janeiro, o governador Wilson Lima entregou a nova Base Arpão 2 com tecnologia de monitoramento de ponta, ocasião em que foram anunciadas outras duas unidades fluviais e entregues viaturas e equipamentos de proteção individual ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). As entregas somaram mais de R$ 12,7 milhões e reforçam o trabalho operacional das forças de segurança.

*Com informações da assessoria