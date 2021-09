No Twitter, Leonardo Di Caprio elogia Wilson Lima por preservação da Amazônia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Na noite desse sábado (25), o ator norte-americano Leonardo DiCaprio postou no Twitter mensagem reconhecendo o trabalho desenvolvido pelo governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), nas questões ambientais de sustentabilidade e preservação da Floresta Amazônica.

Continua depois da Publicidade

“Graças a uma colaboração poderosa entre @rewild, @Coldplay e @GlblCtzn (Global Citizen), governadores de 3 estados da Amazônia brasileira estão se comprometendo com as metas de conservação e clima para a insubstituível floresta amazônica”, disse o ator em elogio ao compromisso de Lima e ainda dos governadores do Pará e Amapá, três Estados da Amazônia Legal, em trabalhar por causas ambientais.

Thanks to a powerful collaboration btwn @rewild, @Coldplay & @GlblCtzn, governors from 3 Brazilian Amazonia states are committing to conservation & climate goals for the irreplaceable Amazon rainforest (📷 @chamiltonjames) Tune into @GlblCtzn now on ABC or stream online. pic.twitter.com/Tv4EvXMbek — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) September 26, 2021 Continua depois da Publicidade

Em resposta ao ator, o governador do Amazonas falou sobre o trabalho de desenvolvimento sustentável realizado no Estado. “Olá @LeoDiCaprio! Estamos trabalhando muito para o desenvolvimento sustentável aqui no Amazonas. Nosso principal desafio tem sido conservar a floresta em pé e seus recursos ao mesmo tempo que reduzimos a pobreza, que ainda é prevalente entre a nossa população”, explicou.