Nomeados do concurso do Detran Amazonas vão iniciar fase de avaliação pericial

Redação AM POST

O Governo do Estado por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa que nos dias 21, 22 e 23 de novembro, os candidatos convocados do concurso público deverão comparecer na Junta Médico-Pericial da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), localizado na Avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, no horário de 8h às 12h, para a emissão do laudo de aptidão.

Continua depois da Publicidade

Os candidatos serão notificados via e-mail ou podem acompanhar o dia para o comparecimento na Junta de acordo com a Portaria de Nomeação (Portaria Normativa 003/2022). Esses exames pré-admissionais serão avaliados pela Junta Médica sendo de caráter eliminatório. Após se tornar apto, o candidato deverá entregar a documentação pessoal até o dia 2 de dezembro, podendo ser prorrogado por mais 30 dias a pedido do aprovado, na sede do Detran Amazonas.

A realização desses exames será de inteira responsabilidade do candidato nomeado e deverá respeitar a validade de cada um. O candidato aprovado portador de deficiência (PCD), além dos exames, também deverá apresentar o laudo que atesta a espécie e o grau de deficiência conforme sua vaga.

Entrega de documentos no Detran-AM

Continua depois da Publicidade

Após a emissão do laudo de aptidão, o candidato deverá fazer um agendamento prévio para a entrega da documentação pelo telefone (92) 98132-7449. No dia agendado, ele deverá comparecer na sede do Detran-AM, localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 2.884, Parque 10, zona centro-sul, munido de original e cópia dos documentos.

A relação dos documentos necessários consta na Portaria de Nomeação também disponível no site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br).

Continua depois da Publicidade

Confira os exames necessários

Com validade de um mês: Atestado de Sanidade Física e Mental expedido por psiquiatra.

Continua depois da Publicidade

Com validade de três meses: Hemograma completo; VDRL; Glicemia; EAS de Urina; Parasitológico de Fezes; Audiometria tonal com laudo expedido pó otorrinolaringologista; toxicológico de pelos: para maconha, cocaína e anfetamina.

Com validade de seis meses: Eletrocardiograma com laudo (a partir de 35 anos); Eletroencefalograma (EEG) digital com mapeamento, laudo e avaliação neurológica pelo especialista; Escarro (apenas para grávidas e substitui o Raio-X); Raio X do Tórax com laudo; PSA livre e total (homens a partir de 35 anos).

Com validade de 12 meses: Avaliação oftalmológica pelo especialista, considerando acuidade visual com ou sem correções e tonometria; Colpocitologia (mulheres a partir de 35 anos); USG Mamária (mulheres a partir de 35 anos).

Sem validade: Grupo Sanguíneo + Fator RH.