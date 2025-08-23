“Nossa região é esquecida”, dizem indígenas do Vale do Javari a ministros do STF e STJ

Notícias do Amazonas – Lideranças indígenas do Vale do Javari afirmaram que vivem em uma região “esquecida pelo Estado brasileiro” durante reunião com os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Roberto Barroso, e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin, nesta sexta-feira, 22, em Atalaia do Norte, no Amazonas.

A visita faz parte de uma missão institucional promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o objetivo de conhecer de perto a realidade dos povos indígenas na região do Alto Solimões e discutir medidas de proteção e fortalecimento da presença do Estado. Também participaram da comitiva a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), Joenia Wapichana, e representantes do Ministério dos Povos Indígenas.

Em nota encaminhada à imprensa nesta sexta-feira, representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (UNIVAJA) e de outras associações locais relataram o encontro com os ministros, realizado em aldeias da região e na Câmara Municipal de Atalaia do Norte.

Bushe Matis, coordenador da UNIVAJA, lembrou dos desafios enfrentados por comunidades indígenas da região, incluindo falta de assistência em saúde e educação, insegurança territorial, e presença do crime organizado na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia.

“Este foi um momento histórico e de grande relevância para os povos do Vale do Javari. A presença das autoridades reforça a importância de dar visibilidade às comunidades que protegem uma região tão esquecida pelo Estado”, declarou.

As lideranças entregaram um documento aos ministros com reivindicações relacionadas ao plano de proteção do Vale do Javari, elaborado ainda na transição de governo, e pediram ações concretas para garantir os direitos constitucionais dos povos indígenas.

Pela manhã, a comitiva realizou um sobrevoo sobre a Terra Indígena Vale do Javari e visitou a Aldeia Txexe Wassa, onde conversaram com lideranças do povo Matis. A região abriga a maior concentração de povos isolados do planeta e é uma das áreas mais vulneráveis da Amazônia brasileira.

Desembarque no Amazonas

Os ministros Luís Roberto Barroso e Herman Benjamin desembarcaram na quarta-feira, 21, no estado do Amazonas para cumprir uma agenda institucional no Vale do Javari, em Atalaia do Norte.

No desembarque, os ministros foram recebidos pelo presidente da Corte amazonense, o desembargador Jomar Fernandes, além de outros magistrados que atuam nas comarcas de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte.