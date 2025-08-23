A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

“Nossa região é esquecida”, dizem indígenas do Vale do Javari a ministros do STF e STJ

Indígenas se encontraram com os ministros Luiz Roberto Barroso e Herman Banjanmin

Por Bruno Pacheco

23/08/2025 às 08:34 - Atualizado em 23/08/2025 às 08:36

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Lideranças indígenas do Vale do Javari afirmaram que vivem em uma região “esquecida pelo Estado brasileiro” durante reunião com os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Roberto Barroso, e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin, nesta sexta-feira, 22, em Atalaia do Norte, no Amazonas.

A visita faz parte de uma missão institucional promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o objetivo de conhecer de perto a realidade dos povos indígenas na região do Alto Solimões e discutir medidas de proteção e fortalecimento da presença do Estado. Também participaram da comitiva a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), Joenia Wapichana, e representantes do Ministério dos Povos Indígenas.

PUBLICIDADE

Em nota encaminhada à imprensa nesta sexta-feira, representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (UNIVAJA) e de outras associações locais relataram o encontro com os ministros, realizado em aldeias da região e na Câmara Municipal de Atalaia do Norte.

Bushe Matis, coordenador da UNIVAJA, lembrou dos desafios enfrentados por comunidades indígenas da região, incluindo falta de assistência em saúde e educação, insegurança territorial, e presença do crime organizado na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia.

PUBLICIDADE

“Este foi um momento histórico e de grande relevância para os povos do Vale do Javari. A presença das autoridades reforça a importância de dar visibilidade às comunidades que protegem uma região tão esquecida pelo Estado”, declarou.

As lideranças entregaram um documento aos ministros com reivindicações relacionadas ao plano de proteção do Vale do Javari, elaborado ainda na transição de governo, e pediram ações concretas para garantir os direitos constitucionais dos povos indígenas.

PUBLICIDADE

Leia mais: Presidentes do STF e STJ desembarcam no Amazonas para agenda no Vale do Javari

Pela manhã, a comitiva realizou um sobrevoo sobre a Terra Indígena Vale do Javari e visitou a Aldeia Txexe Wassa, onde conversaram com lideranças do povo Matis. A região abriga a maior concentração de povos isolados do planeta e é uma das áreas mais vulneráveis da Amazônia brasileira.

PUBLICIDADE

Desembarque no Amazonas

Os ministros Luís Roberto Barroso e Herman Benjamin desembarcaram na quarta-feira, 21, no estado do Amazonas para cumprir uma agenda institucional no Vale do Javari, em Atalaia do Norte.

No desembarque, os ministros foram recebidos pelo presidente da Corte amazonense, o desembargador Jomar Fernandes, além de outros magistrados que atuam nas comarcas de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Manaus

Pedestre tem perna esmagada por ônibus no Terminal 1, no Centro de Manaus

Vítima foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

há 11 minutos

Amazonas

Wilson Lima visita obras da estrada Codajás–Anori e inaugura iluminação LED em Beruri e Anori

Obras devem contribuir para o desenvolvimento social e econômico das regiões do Baixo Solimões e do Purus.

há 53 minutos

Amazonas

Tarifa Social pode garantir energia gratuita a 260 mil famílias de baixa renda no Amazonas

Nova medida federal beneficia indígenas, quilombolas, idosos, pessoas com deficiência e moradores de sistemas isolados no estado.

há 2 horas

Polícia

Polícia procura homem suspeito de furtar motos no bairro Flores; veja

Crimes ocorreram em diferentes datas na zona centro-sul da capital.

há 2 horas

Manaus

Vídeo mostra motociclista ser arremessado após colisão com carro parado em faixa de pedestres em Manaus

Câmeras de segurança registraram o acidente na avenida das Torres.

há 3 horas