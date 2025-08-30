“Nosso objetivo é mitigar os efeitos da cheia e da estiagem”, diz Wilson Lima durante lançamento de programa em Manaus

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima acompanhou, neste sábado, 30, o início dos atendimentos da 21ª edição do Governo Presente, que levou à zona oeste de Manaus uma série de serviços gratuitos em áreas como saúde, cidadania, emissão de documentos, acesso a crédito e lazer. A ação ocorreu na Escola Estadual Coronel Pedro Câmara (CMPM VIII), no bairro Compensa, reunindo equipes de 40 secretarias e órgãos estaduais.

Durante a abertura, Wilson Lima destacou que a iniciativa busca atender demandas específicas de cada comunidade e ressaltou o caráter emergencial de algumas medidas.

“Nosso objetivo é mitigar os efeitos da cheia e da estiagem, que impactam diretamente a vida de milhares de pessoas. A gente vai atendendo de acordo com a demanda de cada setor. Agora, por exemplo, temos uma questão desafiadora para os pescadores, e estamos avançando para que eles possam tirar a nova identidade. Isso será fundamental para terem acesso a benefícios, como o seguro defeso”, afirmou.

O governador também enfatizou o papel estratégico do mapeamento feito pelo Estado para identificar áreas prioritárias. “Temos um departamento de pesquisa que aponta as regiões onde há maior carência de serviços públicos, seja em saúde, regularização fundiária ou cidadania. É nesses locais que estamos chegando com o Governo Presente”, disse.

A edição deste sábado deve beneficiar aproximadamente 7 mil pessoas da região, que concentra cerca de 73 mil moradores. Além de consultas médicas, emissão de documentos e orientação sobre crédito e programas sociais, a ação também levou lazer e entregou títulos definitivos a famílias do bairro Nova Esperança Velha.

“Quem chegar, independentemente do bairro onde mora, será atendido. Vamos continuar aqui durante a semana, oferecendo esse apoio e garantindo que nenhum problema do cidadão fique sem solução”, reforçou Wilson Lima.

O calendário do Governo Presente prevê novas edições para os dias 13 de setembro, no bairro Aleixo, e 27 de setembro, no Jorge Teixeira. Segundo o governador, a estratégia é ampliar o alcance das ações, permanecendo mais tempo nos bairros e reforçando a presença do Estado junto à população. “Este ano estamos chegando com mais antecedência e ficando nos bairros durante a semana. Isso nos permite dar continuidade aos atendimentos e acompanhar de perto as necessidades de cada comunidade”, completou.