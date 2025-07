Nota Fiscal Amazonense premia cidadãos com até R$ 20 mil em novo sorteio

Notícias do Amazonas – A Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) anunciou nesta quarta-feira (16) os vencedores dos sorteios da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA), referente ao mês de junho. A premiação, que contempla tanto os consumidores que exigem o CPF na nota quanto entidades filantrópicas cadastradas, distribuiu prêmios em dinheiro que chegam a R$ 20 mil.

A divulgação dos nomes aconteceu em transmissão ao vivo na TV Encontro das Águas. Ao todo, 40 contribuintes foram contemplados nas categorias Mensal e Regional. O maior prêmio — de R$ 20 mil — foi para Mariana Maciel Alves, que também beneficiou o Lar Batista Janell Doyle, entidade social indicada por ela, com R$ 8 mil.

PUBLICIDADE

Leia mais: Sorteio da Nota Fiscal Amazonense distribui R$ 147 mil em prêmios nesta quarta (16)

Outros nove participantes receberam prêmios entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, com valores proporcionais repassados às instituições sociais vinculadas. O sorteio mensal distribui prêmios de R$ 5 mil (sete ganhadores), R$ 10 mil (dois ganhadores) e R$ 20 mil (um ganhador), enquanto as entidades recebem entre R$ 2 mil e R$ 8 mil, equivalentes a 40% dos valores principais.

Além disso, o sexto sorteio regional — voltado exclusivamente à Região 6, que corresponde à capital, Manaus — premiou 30 cidadãos com R$ 1 mil cada e destinou R$ 400 a entidades sociais indicadas por eles. A ação integra uma das novas modalidades implementadas desde março, com o objetivo de ampliar a participação em todas as regiões do estado.

PUBLICIDADE

A campanha também conta com sorteios instantâneos diários, que premiam sete pessoas por dia com valores entre R$ 200 e R$ 1 mil, creditados diretamente na conta bancária cadastrada.

Veja alguns dos premiados no sorteio mensal:

Mariana Maciel Alves – R$ 20 mil | Lar Batista Janell Doyle – R$ 8 mil

PUBLICIDADE

Elson da Silva Brito – R$ 10 mil | Lar Francisco de Assis – R$ 4 mil

Camila Freitas Alencar Marques – R$ 10 mil | Lar Batista Janell Doyle – R$ 4 mil

PUBLICIDADE

Geisiane Roldão Carvalho – R$ 5 mil | Abrigo Coração do Pai – R$ 2 mil

Destaques do sorteio regional:

João Rodrigues da Silva – R$ 1 mil | Casa da Criança – R$ 400

Claudia Litaiff da Silva – R$ 1 mil | Mãos Unidas pelo Autismo – R$ 400

Andreia Fernandes de Oliveira – R$ 1 mil | Lar Batista Janell Doyle – R$ 400

Kamilla Galucio Prado – R$ 1 mil | Casa Vhida – R$ 400

A campanha é uma iniciativa do Governo do Amazonas para estimular a cidadania fiscal e apoiar instituições sociais por meio da exigência do CPF na nota. Para participar, basta se cadastrar no site da Nota Fiscal Amazonense e solicitar o CPF nas compras realizadas no estado.