Nota Fiscal Amazonense vai sortear mais de R$ 100 mil na próxima quarta

O sorteio mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA) acontecerá no dia 9 de fevereiro, na TV Encontro das Águas, após o Jornal do Meio-Dia. Por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz-AM), o Governo do Amazonas irá sortear R$ 105 mil para cidadãos que colocaram o CPF ao longo do mês passado e também para instituições não-governamentais que são ‘apadrinhadas’ pelos ganhadores no ato da inscrição na campanha.

Concorrem neste sorteio 264.781 pessoas que se cadastraram no site da campanha e pediram CPF na nota em pelo menos R$ 50 reais acumulados em compras entre os dias 1º e 31 de janeiro de 2022. Foram gerados 4.934.304 bilhetes eletrônicos a partir de R$ 50 em compras com o registro do CPF.

Neste primeiro mês de 2022, a Sefaz registrou 1.542.329 notas fiscais apuradas com o CPF, que juntas totalizaram R$ 459.922.168,98, número que se aproxima de quase R$ 460 milhões em valores brutos de compra de produtos registrados no sistema de NFC-E, a nota fiscal eletrônica.

Instituída por lei em 2015, a campanha funciona como um estímulo à cidadania fiscal por meio controle social do pagamento de tributos, premiando quem exige nota fiscal e, de quebra, registra seu CPF para identificação do possível vencedor.

Além dos sorteados, entidades sociais também ganham prêmios. Os bilhetes serão sorteados entre sete cidadãos e instituições cadastradas na campanha, escolhidas pelos ganhadores no momento da inscrição.

No dia 9 de fevereiro, serão sorteados sete prêmios de R$ 5 mil, dois prêmios de 10 mil e um grande prêmio de R$ 20 mil. As notas fiscais com CPF só serão computadas no caso das pessoas físicas participantes da campanha, isto é, cadastradas no site da NFA (www.nfamazonense.sefaz.gov.br). As entidades ganham prêmios que correspondem a 40% do valor recebido pelo ‘padrinho’, pagos à parte do prêmio do cidadão.

Sorteios diários

Além do sorteio mensal, existem também os sorteios diários e o sorteio anual, que ocorreu em janeiro. Nos diários, são sorteados todos os dias cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil, concorrem de forma automática aquelas pessoas que colocam CPF na nota nas compras feitas diariamente. Nos sorteios mensais, são sorteados sete prêmios de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil.

Serviço:

O quê: Sorteio Mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense

Onde: Rádio e TV Encontro das Águas (antiga TV Cultura)

Quando: dia 9/02, às 13h (após o Jornal do Meio-Dia)