Nota Fiscal Amazonense vai sortear R$ 105 mil na próxima quarta-feira (16)

Redação AM POST

O sorteio mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA) acontecerá no dia 16 de março, após o “Jornal do Meio-Dia”, e será transmitido pela TV Encontro das Águas, canal 2.1 da TV aberta, e Rádio Encontro das Águas 97.7 FM. Por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz-AM), o Governo do Amazonas irá sortear R$ 105 mil para cidadãos que colocaram o CPF ao longo do mês passado e também para as instituições não governamentais que são “apadrinhadas” pelos ganhadores no ato da inscrição na campanha.

Concorrem neste sorteio 266.957 pessoas que se cadastraram no site da campanha e colocaram o CPF na nota em compras efetivadas no período de 1º a 28 de fevereiro de 2022. Foram gerados 4.937.345 bilhetes eletrônicos. A cada R$ 50 em compras, o sistema da Sefaz Amazonas automaticamente gera um bilhete eletrônico para que o participante concorra ao sorteio.

Neste segundo mês de 2022, a Sefaz registrou 1.473.324 notas fiscais apuradas com o CPF que totalizaram cerca de R$ 456.521.544,4, número que se aproxima de quase R$ 460 milhões em valores brutos de compra de produtos registrados no sistema de NFC-e, a nota fiscal eletrônica.

No dia 16 de março, serão sorteados sete prêmios de R$ 5 mil, dois prêmios de R$ 10 mil e um grande prêmio de R$ 20 mil. As entidades ganham prêmios que correspondem a 40% do valor recebido pelo “padrinho”, pagos à parte do prêmio do cidadão.

Sorteios diários

Além do sorteio mensal, existem também os sorteios diários e o sorteio anual. Nos diários, são sorteados cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil, concorrendo de forma automática aquelas pessoas que colocam CPF na nota em compras de qualquer valor.

No sorteio anual são ofertados seis prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 50 mil para pessoas físicas. O sorteio ocorre sempre no inicio do ano, quando são sorteados todos os bilhetes gerados no ano anterior.