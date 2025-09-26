A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Notícias do Amazonas hoje: principais destaques de 26/09/2025

Resumo das últimas notícias do Amazonas com foco em segurança, política e direitos humanos.

Por michael

26/09/2025 às 14:31 - Atualizado em 26/09/2025 às 14:32

Notícias do Amazonas hoje: PF investiga vazamentos, Aleam debate medalha, senadores denunciam abusos e comitiva visita sistema penal

Resumo das últimas notícias do Amazonas em política, segurança e direitos humanos

As notícias do Amazonas desta sexta-feira (26/09) foram marcadas por operações da Polícia Federal, debates políticos na Assembleia Legislativa e visitas de autoridades nacionais ao estado. Confira os principais destaques do dia.

PF investiga vazamento em operações contra garimpo

Entre as notícias do Amazonas mais relevantes, a Polícia Federal revelou um esquema de vazamento de informações que beneficiava garimpeiros ilegais em Rondônia e no Amazonas. A Operação Tântalo resultou em prisões e na apreensão de celulares e documentos que reforçam a investigação.

Deputado propõe medalha a secretária em Tapauá

Na política estadual, outra notícia do Amazonas envolve o deputado George Lins (União Brasil), que apresentou projeto para conceder a Medalha do Mérito “Ruy Araújo” à secretária municipal de Educação de Tapauá, Arlinda Marta Andrade de Almeida. A iniciativa gerou polêmica por ela já ter sido investigada pelo MPAM em caso de nepotismo.

Senadores denunciam abusos da PF em Humaitá e Manicoré

As últimas notícias do Amazonas também trazem destaque para a visita dos senadores Damares Alves e Plínio Valério a municípios do interior. Eles denunciaram supostos abusos cometidos pela Polícia Federal durante operações contra o garimpo, relatando pânico em escolas e impacto emocional em crianças e famílias.

Comitiva federal discute sistema penal no Amazonas

Encerrando o resumo das notícias do Amazonas de hoje, a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) integrou uma comitiva federal que debateu melhorias para o sistema penal do estado. Foram realizadas inspeções em unidades prisionais e pactuado um plano integrado de monitoramento.

 As notícias do Amazonas mostram como o estado segue no centro de debates nacionais: combate ao garimpo, investigações políticas e ações para fortalecer direitos humanos e o sistema prisional. Continue acompanhando nossa editoria de notícias do Amazonas para não perder nenhum detalhe do que acontece no estado.

