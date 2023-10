Nova gestão recebe prédio do CBA em péssimas condições e reforma deve custar cerca de R$30 milhões

Notícias do Amazonas – O Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), em Manaus, foi entregue a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos(FUEA), que vai fazer a gestão do CBA pelos próximos quatro anos, com a estrutura predial comprometida, necessitando de intervenções urgentes e uma reforma que deve custar cerca de R$30 milhões.

De acordo com relatório de diagnóstico do CBA, realizado em junho deste ano, pela equipe de transição, após uma vistoria técnica nas instalações do centro foram detectadas diversas patologias nas edificações, as quais necessitam de reparação a fim de reestabelecer a funcionalidade, seguranças e conforto dos usuários. Rachaduras, infiltrações, assoreamento, falta de mangueiras de combate à incêndio, forro deteriorado, são algumas dos problemas que a nova gestão vai ter que resolver.

Os problemas estão por toda parte e podem ser visivelmente identificados interna e externamente. As infiltrações e trincas nas lajes comprometem a segurança dos equipamentos dos 26 laboratórios de pesquisa, assim como a saúde dos pesquisadores, por causa da umidade excessiva. Além disso, há relatos sobre equipamentos que precisaram ser descartados porque ficaram avariados, devido a situação preocupante do prédio.

“Salientamos que tais intervenções são emergenciais sob pena de agravamento severo das patologias existentes e perda de desempenho das estruturas, uma vez que o assoreamento e carreamento de materiais se intensifica velozmente devido a perda significativa e constante dos elementos decontenção dos taludes”, destaca o levantamento.

O relatório também aponta que forros e luminárias estão deterioradas, centrais de ar condicionados não funcionam, o assoreamento do talude de algumas áreas externas compromete a estrutura. O muro de contenção que faz divisa com a sede da Pestalozzi encontra-se em estado de colapso. O complexo não dispõe de sistema contra descargas atmosféricas, os hidrantes estão danificados, comprometendo o sistema de combate a incêndio do local.

Uma falta grave apontada no relatório é a ausência no CBA de um sistema de um sistema de proteção e combate a incêndio. “Nenhuma das edificações contam com sistema de combate a incêndio em conformidade com a legislação vigente, os hidrantes não estão em pleno funcionamento. Existe atualmente apenas a caixa do hidrante, não contendo registro globo, mangueira, ou seja, é apenas umitem decorativo, não é capaz de desempenhar a sua função”, pontua o texto.

Uma vistoria técnica realizada pelo Corpo de Bombeiros em 27 de julho de 2015 apontou a necessidade da realização de 14 intervenções no sistema de combate a incêndio do CBA, mas o alerta da corporação foi ignorado pela antiga gestão do Centro.

Em 26 de maio de 2023, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) fez uma vistoria na instituição e notificou determinando a realização de várias adequações na Estação de Tratamento de Esgoto, medida que também foi ignorada pelo ex-gestor do CBA.

Vídeo enviado a reportagem do AM POST mostra situação da cisterna do CBA.

Confira:

Nova gestão lamenta

A situação evidencia que últimos quatro anos, o CBA ficou completamente abandonado. Nada foi feito para manter a infraestrutura do prédio em boas condições.

Para o vice-diretor da Fundação Universitas de Estudos Amazonicos – FUEA, Carlos Souza, nos últimos quatro anos, o CBA ficou completamente abandonado. “Nada foi feito para manter a infraestrutura do prédio. É lamentável que uma gestão fique quase 1500 mil dias sob o comando de uma instituição e não tenha tido a preocupação com a segurança dos próprios funcionários que produzem ciência no espaço”, declarou.

Ainda segundo Carlos logo após tomar conhecimento da situação os representantes da FUEA encaminharam a avaliação de desempenho estrutural do CBA para o conhecimento do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio (Mdic) e também para a atual gestão da Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa.

“O atual superintendente da autarquia, Bosco Saraiva, tem nos auxiliado na solução dos problemas do CBA, intermediando o diálogo com diversas instituições, a fim de assegurar uma maior celeridade na tramitação das tratativas referentes à regularização do imóvel. Habite-se e Licença do Corpo de Bombeiros, que o CBA nunca possuiu. Temos muito a agradecer a toda a equipe da SUFRAMA, em especial ao Superintendente Bosco Saraiva. Graças ao apoio dessa equipe estamos conseguindo superar todos os obstáculos” concluiu.

Redação AM POST*