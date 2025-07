Nova unidade de internação do HPS 28 de Agosto recebe aprovação dos pacientes

Notícias do Amazonas – Pacientes e acompanhantes do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto têm elogiado a nova Unidade de Internação recentemente inaugurada. Totalmente reformado e modernizado pelo Governo do Amazonas, o espaço conta com 83 leitos e já começou a receber pacientes nesta semana. A unidade integra o Complexo Hospitalar Sul (CHS), junto ao Instituto da Mulher Dona Lindu.

O novo ambiente hospitalar surpreendeu positivamente quem precisou de atendimento no local. “A modernidade, a iluminação e o conforto fazem muita diferença. É um espaço realmente bom”, destacou o universitário Jainer César, internado após uma cirurgia de hérnia.

A personal trainer Patrícia Lima, que acompanha o pai hospitalizado após um AVC, também aprovou a estrutura e o atendimento. “A assistência é excelente, os profissionais são atenciosos e prestativos. Aqui está tudo muito bom”, afirmou.

Inaugurada na última semana pelo governador Wilson Lima, a nova unidade é parte do compromisso do Estado com a qualificação dos serviços prestados pelo HPS e pelo Instituto da Mulher. O espaço passou por uma reestruturação completa e agora conta com 12 enfermarias, três salas de isolamento, climatização, camas motorizadas, poltronas para acompanhantes e equipamentos hospitalares modernos.

Os primeiros 74 pacientes – 49 homens e 25 mulheres – foram transferidos de enfermarias do quarto andar para o novo espaço, que oferece mais conforto e infraestrutura para internação. Além de beneficiar os pacientes, a mudança também impacta positivamente na rotina dos profissionais de saúde.

“Hoje temos um ambiente harmonizado, que impacta diretamente na recuperação dos pacientes”, comentou a enfermeira Andreza Mendes.

A secretária de Estado da Saúde, Nayara Maksoud, explicou que a reforma foi completa, incluindo a troca das redes elétrica, hidráulica e de gases medicinais, instalação de pisos hospitalares Korodur, nova iluminação, e melhorias em áreas de apoio como copa, farmácia satélite e postos médicos.

Para a médica clínica Elizabeth Barros, o novo ambiente contribui para o bem-estar dos pacientes. “É como quando a gente reforma a própria casa. Fica tudo mais claro, mais acolhedor. Ilumina o ambiente, traz vida e saúde”, comparou.

As obras fazem parte de um pacote de investimentos de aproximadamente R$ 80 milhões no Complexo Hospitalar Sul. Segundo a diretora assistencial do HPS, Bruna Melo, a próxima etapa será a revitalização do quarto andar. “Nosso objetivo é replicar esse padrão, ampliando a eficiência dos serviços e o bem-estar dos pacientes”, afirmou.