Novas embarcações de alta potência irão auxiliar no policiamento fluvial no interior do Amazonas

Redação AM POST

As polícias Civil e Militar receberam, na manhã desta sexta-feira (05/11), quatro lanchas de transporte pronto que atuarão no deslocamento de tropas para operações em municípios e comunidades do interior do estado. Com motores de alta potência e aparelhadas com material de salvatagem, as embarcações chegam para auxiliar no policiamento fluvial. A entrega das novas embarcações faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador Wilson Lima em julho deste ano, que é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

De acordo com secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, as lanchas darão maior mobilidade e autonomia para as polícias do estado.

“Essas lanchas, essas embarcações, são muito importantes para o nosso estado. Nossas estradas são os rios e por isso essas embarcações irão dar mais mobilidade e autonomia para as nossas polícias, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil. Teremos mais patrulhamento ostensivo coibindo, atuando nos ilícitos que existem nos nossos rios, e nossa Polícia Civil com ações de investigações podendo estar presente em qualquer local”, disse.

As embarcações entregues têm capacidade para 23 pessoas, 11 metros de comprimento e oito metros de largura. Elas possuem tanque de combustível de 600 litros e dois motores de 330 HP, potentes e de última tecnologia, possibilitando um deslocamento mais rápido pelos rios. As lanchas são aparelhadas com equipamentos obrigatórios de proteção individual e segurança, como extintores de incêndio e coletes salva-vidas. Com investimentos da ordem de R$ 2 milhões, as embarcações foram adquiridas por meio de emenda parlamentar da bancada do Amazonas no Congresso Nacional.

Melhor desempenho – Também durante a entrega das embarcações, a delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Emília Ferraz, disse que as tropas necessitam de instrumentos próprios para que se realizem incursões pelos rios, ações que serão possíveis com as novas lanchas.

“A Polícia Militar vai fazer o trabalho ostensivo e a Civil vai utilizar as lanchas para as nossas atribuições quais sejam, não somente o transporte da tropa, mas também as investigações nos rios, especialmente contra o narcotráfico”, enfatizou.

O comandante do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), Major Wallasson Lira, agradeceu a entrega das embarcações. Ele destacou que, ao longo dos últimos anos, a corporação foi modernizada com armamentos e equipamentos. Todo o material proporciona um melhor desempenho na instituição.

“As embarcações são utilizadas pelo Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) e serão destinadas, não somente para área de patrulhamento aqui na cidade, como também no transporte de tropas, em missões que temos com maior frequência nos municípios mais próximos. São as lanchas ideais”, disse.

Amazonas Mais Seguro – O programa Amazonas Mais Seguro foi lançado pelo governador Wilson Lima em julho deste ano e prevê uma série de investimentos em tecnologia, formação de policiais, construções e reforma de unidades policiais, aquisição de armas, além do concurso público com mais de 2,5 mil vagas para os órgãos do sistema de segurança estadual.