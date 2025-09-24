Nove pessoas são indiciadas por crimes ambientais em invasão no bairro Tarumã

Notícias do Amazonas – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) indiciou nove pessoas por crimes ambientais e associação criminosa após a Operação Ybirá, realizada nesta terça-feira (23) no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A ação contou com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM), do Batalhão Ambiental da PM (BPAmb/PMAM) e do Instituto de Criminalística (IC).

PUBLICIDADE

Segundo a delegada Juliana Viga, da Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Urbanismo (DEMA), os indiciados lideravam uma invasão em área de preservação florestal. Entre os crimes apontados estão desmatamento, destruição de floresta nativa, loteamento irregular e esbulho possessório.

“Também investigamos práticas como impedir a regeneração da vegetação, construir obras potencialmente poluidoras sem licença e causar danos a unidade de conservação”, afirmou a delegada.

PUBLICIDADE

Leia mais: Amazonas inicia implantação do ÆSOP para detectar surtos respiratórios precocemente

No local, foram constatados cortes de árvores, abertura de poços e construções irregulares dentro da Área de Proteção Ambiental (APA-Tarumã), afetando ainda uma faixa de preservação permanente às margens de um igarapé.

Os nove suspeitos foram levados à delegacia, onde passaram por interrogatório formal, já que os delitos superam a gravidade dos apurados em Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e exigem Inquérito Policial.

A investigação aponta que a mesma organização criminosa atua em outras áreas de Manaus, urbanas e rurais, incluindo trechos da BR-174. Até o momento, 15 inquéritos já foram enviados à Justiça envolvendo o grupo.