A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Nove pessoas são indiciadas por crimes ambientais em invasão no bairro Tarumã

Polícia Civil aponta que grupo desmatou área de preservação permanente às margens de igarapé

Por Fernanda Pereira

24/09/2025 às 07:22

Ver resumo
Nove pessoas são indiciadas por crimes ambientais em invasão no bairro Tarumã

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) indiciou nove pessoas por crimes ambientais e associação criminosa após a Operação Ybirá, realizada nesta terça-feira (23) no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A ação contou com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM), do Batalhão Ambiental da PM (BPAmb/PMAM) e do Instituto de Criminalística (IC).

PUBLICIDADE

Segundo a delegada Juliana Viga, da Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Urbanismo (DEMA), os indiciados lideravam uma invasão em área de preservação florestal. Entre os crimes apontados estão desmatamento, destruição de floresta nativa, loteamento irregular e esbulho possessório.

“Também investigamos práticas como impedir a regeneração da vegetação, construir obras potencialmente poluidoras sem licença e causar danos a unidade de conservação”, afirmou a delegada.

PUBLICIDADE

Leia mais: Amazonas inicia implantação do ÆSOP para detectar surtos respiratórios precocemente

No local, foram constatados cortes de árvores, abertura de poços e construções irregulares dentro da Área de Proteção Ambiental (APA-Tarumã), afetando ainda uma faixa de preservação permanente às margens de um igarapé.

Os nove suspeitos foram levados à delegacia, onde passaram por interrogatório formal, já que os delitos superam a gravidade dos apurados em Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e exigem Inquérito Policial.

A investigação aponta que a mesma organização criminosa atua em outras áreas de Manaus, urbanas e rurais, incluindo trechos da BR-174. Até o momento, 15 inquéritos já foram enviados à Justiça envolvendo o grupo.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Soldado de 19 anos é encontrado morto após se afogar em rio

Jesuino Gonçalves desapareceu durante momento de lazer e corpo foi resgatado após buscas intensas.

há 35 minutos

Pará

Polícia prende quarto envolvido em assassinato de empresário no interior do Pará

Suspeito seria piloto da motocicleta usada no crime.

há 42 minutos

Brasil

Homem é preso em flagrante após matar desafeto com mais de 10 facadas

Crime aconteceu na Quadra 8 do Setor Sul e foi motivado por desavença passional.

há 47 minutos

Manaus

Homem é atropelado por ônibus da linha 640 na Zona Norte de Manaus

Acidente ocorreu na Avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova.

há 1 hora

Amazonas

MP fiscaliza obra de contenção na orla de Jutaí para evitar riscos à população

Procedimento administrativo vai fiscalizar cronograma e execução da construção

há 1 hora