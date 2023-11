Novembro Azul: SES-AM destaca as principais causas do câncer de próstata e a importância de procurar um profissional

Notícia do Amazonas – No mês da campanha do Novembro Azul, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), através da Policlínica Codajás, reforça a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. A iniciativa visa conscientizar a população sobre a necessidade dos homens realizarem consultas de rotina anualmente, especialmente para aqueles com fatores de risco.

O câncer de próstata é uma condição que surge quando as células prostáticas começam a se multiplicar de maneira anormal, formando um tumor que, se não controlado, pode se espalhar para outras partes do corpo, levando a complicações graves, inclusive à morte.

O urologista da Policlínica Codajás, Flávio Antunes, destaca que, embora o fator genético seja a principal causa da doença, outros elementos como obesidade, diabetes, colesterol elevado, avanço da idade e fatores ambientais, como tabagismo e exposição a produtos químicos, também contribuem para o seu desenvolvimento.

O médico alerta que o câncer de próstata não apresenta sintomas iniciais, tornando essencial a realização de exames de rastreamento anuais. Os principais métodos de detecção incluem o Antígeno Prostático Específico (PSA), obtido por meio de coleta de sangue, o toque retal e, em alguns casos, a ressonância de próstata.

Antunes ressalta a importância de superar o tabu que alguns homens têm em relação ao exame de toque, enfatizando que é um procedimento rápido, indolor e fundamental para a detecção precoce da doença. “É um ato de cuidado e zelo com a própria vida”, afirma o especialista.

A Policlínica Codajás, que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante encaminhamento pelo Sistema de Regulação, está organizando um mutirão para acelerar as consultas neste mês. O diretor-geral da unidade, Ráiner Figueiredo, destaca a importância da iniciativa, que também inclui ações de orientação sobre a saúde masculina realizadas pela equipe de enfermagem.

O Novembro Azul é uma campanha internacional que busca conscientizar os homens sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, incentivando a busca por cuidados médicos regulares.