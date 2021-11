Novembro Azul: SES-AM intensifica exames para rastreio do câncer de próstata no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

MANAUS – A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realizou, neste sábado (13/11), o primeiro dia de exames de toque retal e de dosagem sanguínea do Antígeno Prostático Específico (PSA) na Carreta do Homem, localizada na área externa do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, zona centro-sul de Manaus. A ação da campanha Novembro Azul, mês de sensibilização sobre a saúde do homem, visa intensificar o rastreio para detecção do câncer de próstata no Amazonas.

O secretário de estado de saúde, médico urologista Anoar Samad, destacou o trabalho dos profissionais na ação e a importância da iniciativa, que oferece aos homens atendimento em toda a sua linha de cuidado, do diagnóstico ao tratamento do câncer de próstata.

“Estamos eu e mais dois urologistas, Roberto Fleck e José Milton, e o bioquímico Rogério Lobo, de forma voluntária, atendendo esses pacientes. Na Carreta do Homem, o paciente realizará o PSA e o toque retal, que são os exames necessários para o rastreio e para o diagnóstico precoce do câncer de próstata”, afirmou o secretário.

Ao longo da manhã, cerca de 100 pacientes entre 50 e 70 anos, que aguardavam pelos procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg), realizaram os exames. Os pacientes com diagnóstico sugestivo para câncer de próstata tiveram o agendamento da biópsia inserido no Sisreg para realização do procedimento no Hospital Delphina Aziz.

“Essas biópsias serão realizadas de forma organizada pelo Estado. Aqueles que precisarem de cirurgias também serão realizadas. É um atendimento completo no diagnóstico e no tratamento do câncer de próstata”, ressaltou o secretário Anoar Samad.

O autônomo João Gonçalves, 59, realizou os exames de rotina na carreta e destacou a importância dos cuidados com a saúde do homem. “O PSA é um exame de grande importância para o homem, porque vai tratar da nossa saúde. É louvável procurar um profissional de saúde para ver como é que está a saúde, principalmente, fazendo o exame da próstata. E não ter medo de falar porque um profissional de saúde sabe o que você está passando, está sentindo e o que ele pode fazer por você”, disse.

Sem preconceito

O garçom Antônio Rubens, 63, elogiou a iniciativa da SES-AM e ressaltou a necessidade de os homens abandonarem o preconceito e realizarem os exames para o diagnóstico precoce.

“Incentivo os nossos colegas, nossos amigos homens. Sabemos que para alguns ainda existe um preconceito, mas acredito que 90% sabem da importância e querem fazer esse exame. Nós sempre cobramos da saúde, mas devemos aproveitar essa excelente oportunidade que temos agora com a Carreta do Homem”, enfatizou.

Além da oferta de exames, a programação da Carreta do Homem incluiu um circuito de educação em saúde, com orientações nutricionais, de saúde mental e de atividades físicas, além do câncer de próstata. Na triagem, os pacientes também realizaram o exame de glicemia, aferição de pressão, verificação do peso e circunferência abdominal e receberam orientações de outros cuidados com a saúde do homem.

Próximos atendimentos – O segundo dia de atendimento na Carreta do Homem será realizado no dia 27 de novembro, com a meta de realizar mais 100 exames em pacientes que serão triados pela regulação, reduzindo o tempo de espera dos pacientes regulados pela Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura).

A ação do programa Saúde Amazonas também será realizada nos municípios de Parintins (a 369 quilômetros da capital), no dia 20 de novembro, e Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). Nos dois municípios do interior do estado será realizado o exame de toque e de PSA.

*Com informações da assessoria de Imprensa