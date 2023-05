Novo Airão: Governo do Estado entrega cerca de 10 mil absorventes para alunas da rede pública de ensino nesta segunda-feira

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), entregou, nesta segunda-feira (08/05), quase 10 mil pacotes de absorventes higiênicos para alunas da rede pública de ensino do município de Novo Airão (distante 115 km de Manaus).

A entrega faz parte do programa ‘Dignidade Menstrual’ e vai atender 3.652 meninas com idades entre 12 e 18 anos. O programa foi lançado em 2021 com o objetivo de combater a pobreza menstrual e envolve a Seas e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc).

A ação aconteceu no Ginásio Poliesportivo Luís Jorge da Silva Ferrari, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 415, e teve o apoio da prefeitura municipal de Novo Airão.

“Quando realizamos entregas como a de hoje, nós asseguramos a dignidade e o direito à educação para as nossas meninas. Aqui em Novo Airão, mais de três mil alunas da rede pública de ensino serão alcançadas pelo programa. Combater a pobreza menstrual é uma das prioridades do governo do Amazonas”, disse a titular da Seas, Kely Silva.

Também em Novo Airão, a Seas entregou 13 cheques simbólicos para empreendedoras contempladas pelo programa Crédito Rosa, voltado a mulheres que empreendem e atuam no mercado de trabalho (autônomas ou Microempreendedora Individual – MEI), mas que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia de Covid-19.

“O Crédito Rosa ajuda na construção da independência financeira e alavanca empreendimentos liderados por mulheres. Sem dúvidas são um grande avanço no empreendedorismo feminino de Novo Airão”, completou.