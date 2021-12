Novo ministro do STF André Mendonça vai participar de culto em Manaus, anuncia Silas Câmara

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM) usou as redes sociais para anuncia que o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, vai participar na próxima segunda-feira (13) do culto administrativo anual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (IEADAM), realizado no auditório Canaã.

Continua depois da Publicidade

A indicação de André Mendonça para Supremo Tribunal Federal foi feita pelo presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e aprovada no início do mês pelo Senado Federal para substituir o ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou.

A posse de Mendonça está confirmada para o dia 16 de dezembro. O magistrado afirmou recentemente que estava “predestinado por Deus” a chegar ao Supremo.

A igreja Assembleia de Deus, comandada pela família Câmara no Amazonas, tem atuação política fortíssima no estado e mostra seu prestígio com a constante visita de figuras do meio político.

Continua depois da Publicidade