Novo posto do Detran-AM em Presidente Figueiredo vai contar com novos serviços para agilizar atendimento

Redação AM POST*

O novo Posto de Atendimento Descentralizado (PAD) do Detran Amazonas na cidade de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), inaugurado nesta terça-feira (14/09), vai contar com novos serviços que irão melhorar o atendimento no município. A partir de agora, o PAD contará com captura de imagem, captura de biometria e provas de legislação para os serviços de habilitação, além de vistoria para o serviço de veículos.

O novo Posto do Detran no município irá funcionar na região central da cidade, ao lado da rodoviária. O local vai permitir a ampliação dos atendimentos e, principalmente, possibilitar mais conforto para os servidores e usuários. No novo PAD serão realizados serviços de veículos, habilitação, vistoria, área de exames teóricos, captura de imagens, além de área administrativa.

“Ficamos felizes em dar prosseguimento no trabalho que temos realizado no interior do Estado. Agradecemos o apoio da prefeita de Presidente Figueiredo, pela seção do novo espaço no município, permitindo um atendimento mais ágil e de qualidade para população”, agradeceu Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM.

Para Patrícia Lopes (MDB), prefeita de Presidente Figueiredo, foi um momento muito importante para os moradores da cidade. “Eu tenho certeza que com o novo posto de atendimento do Detran aqui vai facilitar muito a vida dos moradores, que não precisarão mais se deslocar à capital para ter esses novos atendimentos. Agradecemos a contribuição do diretor-presidente do Detran, sempre muito aberto e disponível para realizarmos essa inauguração”, disse a prefeita.

Termo com CFCs – Além da inauguração do novo espaço e ampliação dos serviços, o diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) assinou um termo de cooperação técnica com duas autoescolas do município, para permitir o acesso ao sistema do órgão para alguns serviços de habilitação, como renovação de CNH.

Para o instrutor e proprietário da autoescola Hebreus, Brenner Monteiro, o convênio irá facilitar o atendimento aos usuários. “Vai melhorar o trâmite do processo, pois, até então, só conseguimos resolver a documentação em Manaus. Mas, agora, se tornará mais fácil, pois vamos conseguir emitir as taxas direto na autoescola e só trazer no posto de atendimento da cidade para conclusão do processo”, relatou Monteiro.

Uma outra parceria que foi concluída nesta terça-feira, foi a da implantação do sistema eletrônico de gestão de infrações (Sistema Radar) com a entrega de dois talonários eletrônicos e de uma impressora térmica para emissão de multas no município pela Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTU). O convênio para essa parceria já tinha sido assinado no dia 13 de maio deste ano.

Cursos – Além da inauguração do novo posto e a assinatura do termo de cooperação técnica com as autoescolas, o Detran-AM entregou certificados para alunos que realizaram quatro cursos no município.