Novo sorteio da Nota Fiscal Amazonense será nesta quarta-feira (15) com prêmios de até R$ 20 mil

Na próxima quarta-feira (15/02), às 13h, mais de 290 mil pessoas, que se cadastraram na Campanha Nota Fiscal Amazonense, irão concorrer em mais um sorteio mensal da campanha, com transmissão ao vivo pela Rádio e TV Encontro das Águas. A campanha é promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM).

Neste sorteio, os cidadãos e entidades cadastrados vão concorrer a dez prêmios em dinheiro, sendo sete prêmios no valor de R$ 5 mil, dois no valor de R$ R$ 10 mil e um no valor de R$ 20 mil.

As entidades sociais, que recebem um valor equivalente a 40% do prêmio destinado à pessoa física, são indicadas no ato de cadastro na campanha.

Para concorrer aos sorteios mensais, além de se cadastrar no site nfamazonense.sefaz.am.gov.br e manter seus dados atualizados, o cidadão deve ter pelo menos R$ 50 acumulados em notas fiscais na compra de bens e produtos. Cada R$ 50 dá direito a um bilhete de sorteio, até o máximo de 250 bilhetes por CPF.