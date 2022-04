Novos investimentos do Governo do Amazonas em obras da saúde somam R$ 219 milhões

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas prepara investimentos de R$ 219 milhões para obras de infraestrutura na área da saúde. Eles abrangem projetos que já estão em fase de contratação e planejamento e que vão se somar a outros R$ 84,7 milhões que o Estado já investiu, em três anos, para melhorar a estrutura da rede de assistência.

No total, há 17 obras inauguradas ou em andamento, a exemplo da construção do Hospital do Sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), reforma do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio e de Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caics) e Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis).

Os Caimis André Araújo, Ada Rodrigues e Paulo Lima estão entre os novos investimentos e vão receber reformas.

A Maternidade Ana Braga finalizou as obras do Albergue Mãe Ísis, que vai contar com 10 leitos para acomodar pais e familiares de recém-nascidos na unidade, que necessitam permanecer internados por conta da prematuridade ou doenças crônicas, em leitos da Unidade de Terapia Neonatal (UTIn). Os banheiros da unidade também serão reformados.

O Governo do Amazonas investiu ainda em adequações em 26 unidades de saúde para implantação de novos aparelhos de raio-X, sendo 18 concluídas e o restante em andamento.

Interior

Nas cidades do interior, o governo estadual vai implantar novas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) nos municípios-polos. Em outubro de 2021, as primeiras UTIs foram inauguradas em Parintins. Os próximos municípios a contarem com a estrutura de alta complexidade são Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Tabatinga, Humaitá, Lábrea e Eirunepé.

Além dos leitos de UTI, municípios do interior vão receber dois novos hospitais e maternidades, um em Manacapuru e outro em Tabatinga. Na comunidade de Santo Antônio do Matupi, localizada na zona rural de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus), as obras da unidade de saúde estão em fase de conclusão.

Avanço

Responsável pela fiscalização de diversas obras, a Seinfra acompanha de perto o andamento dos projetos e se prepara para mais inaugurações no ano de 2022.

“Estamos avançando com as obras tanto na capital quanto no interior do estado. São reformas de hospitais, Caics, centros de reabilitação, o que representa o empenho da gestão do governador Wilson Lima em modernizar a saúde do nosso estado”, afirmou Carlos Henrique Lima, secretário de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana.

Mais investimentos

O pacote de R$ 219,6 milhões em novos investimentos para a saúde neste ano contempla 28 projetos, sob a coordenação da SES-AM, Seinfra, Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).