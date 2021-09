Número de acidentes de trânsito tem queda no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O número de acidentes de trânsito no Amazonas vem caindo nos últimos três meses. Entre junho e julho, a redução foi de 46%, e entre julho e agosto, a queda chegou a 51%. Essa tendência de redução já é um reflexo das ações de fiscalização de trânsito que foram intensificadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

A redução no número de acidentes também foi sentida na capital e nos municípios, se comparados individualmente. Em Manaus, no comparativo junho-julho e julho-agosto, a redução foi de 50%. No interior, apesar de uma alta de 29% na comparação junho-julho, no período seguinte (jul-ago) já houve uma queda significativa de 60% no número de acidentes de trânsito.

“Com a retomada de uma vida perto do normal, com os carros novamente nas ruas, esse índice reduziu obviamente pelas fiscalizações e pelo trabalho de educação e conscientização feito pelo Detran Amazonas e também pelas outras forças, como IMMU e o Batalhão de Trânsito da PM”, afirmou Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM.

Os dados de acidentes de trânsito são uma somatória do número de acidentes com vítimas fatais, vítimas lesionadas e danos materiais. Na comparação entre os meses de julho e agosto, todos esses indicadores tiveram redução no estado: o número de acidentes com vítimas fatais diminuiu 26%, o de vítimas lesionadas reduziu 49%, e o de danos materiais caiu 60% no Amazonas.

Mesmo tendo havido um crescimento nos indicadores de acidentes fatais e de acidentes com vítimas lesionadas no comparativo junho-julho, a tendência geral desse tipo de acidente tem sido de queda na análise de junho, julho e agosto.

Capital e interior – Em Manaus, o número de acidentes de trânsito tem mantido a tendência de redução na casa dos 50%. Em junho, foram 1.601 acidentes; em julho, 810; e, em agosto, 399.

No interior, houve um crescimento nos acidentes no período junho-julho (29%), mas no período seguinte (julho-agosto) houve redução de 60%. Na análise geral dos três meses, a tendência dos acidentes de trânsito também está em queda.

“A gente espera reduzir, também, o número de vítimas fatais, que até pouco tempo estava com um índice elevado, mas que vem também numa tendência de queda. A gente espera fechar o ano dentro da média dos últimos três anos”, destacou o diretor-presidente do Detran Amazonas.

Os dados são compilados pelo setor de estatística da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) com base no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) e no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), além dos números do Instituto Médico Legal (IML), que são divulgados pelo Detran Amazonas.

* Com informações da assessoria de imprensa