“O governador deveria revogar”, diz Arthur Neto sobre decreto que determina fechamento do comércio no AM

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), pediu neste sábado (26) que o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), revogue o decreto que suspendeu as atividades do comércio até o dia 10 de janeiro de 2021.

“Não é hora disso. Eu peço que o senhor, com muita humildade, revogue seu decreto ou o adie para quem sabe discuti-lo melhor com a sociedade e tomar uma atitude que não seja tão carrasca, tão cruel em relação a comerciários e a comerciantes, e, portanto, em relação ao povo de Manaus”, afirmou Arthur durante inauguração do Terminal de Integração 6, na zona norte de Manaus.

Vários lojistas iniciaram uma manifestação pacífica nesta manhã, no Centro de Manaus, contra decisão do Governo do Amazonas de fechar o comércio não essencial a partir de hoje.

Arthur Neto sugeriu que o governador adote as medidas mais duras após o período das festas de fim de ano e ouça os trabalhadores do setor.

“O governador deveria revogar e, se quer tomar medidas restritivas mais duras, que ele deixe os comerciantes se capitalizarem nessa fase que vai até o dia 1º de janeiro, essa fase das festas, e depois ele tomaria as medidas mais duras, com as pessoas mais capitalizadas” ,disse.

