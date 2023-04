OAB Amazonas altera local de prova da 2ª fase do 37° Exame de Ordem

Redação AM POST

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), informa que a 2ª fase do 37º Exame de Ordem, marcada para o dia 30 de abril, das 12h às 17h, será aplicada em novo endereço, na Universidade Nilton Lins, localizada na Av. Prof. Nilton Lins, 3259, Flores. Os portões serão abertos às 9h30 e fecharão às 11h30, no horário de Manaus.

De acordo com o presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Mendonça, a mudança foi uma promessa da campanha, onde será realizado um rodízio democrático, ou seja, que todas as instituições de ensino superior possam sediar o exame da ordem.

“Anteriormente, as provas eram realizadas na Faculdade Fametro, mas a mudança é sempre necessária devido ao aumento do número de inscritos e à necessidade de maior espaço para garantir a segurança e conforto dos candidatos durante a aplicação das provas. Além disso, foi uma promessa da nossa gestão, fazer um rodízio pelas instituições de ensino, buscando atender todas as zonas da cidade”, disse o presidente da Seccional.

Segundo o presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem da OAB-AM, Cassius Clei, algumas instituições de ensino procuraram a OAB para sediar o exame da ordem.

“A Universidade Nilton Lins possui infraestrutura adequada para a aplicação do Exame de Ordem Unificado. A OAB Amazonas ressalta que a mudança de local foi realizada com antecedência para garantir que os candidatos possam se programar para a realização das provas”, informou Cassius.

A OAB Amazonas reforça que a segurança e a qualidade do Exame de Ordem Unificado são prioridades e que todas as medidas necessárias serão tomadas para garantir a lisura e a transparência do processo.

Os 1.630 candidatos inscritos para esta fase do Exame de Ordem Unificado devem ficar atentos às informações divulgadas pela OAB Amazonas sobre a realização das provas, incluindo horários de abertura e fechamento dos portões, documentação necessária e outras orientações importantes.

Para mais informações, os candidatos podem acessar o site oficial da OAB Amazonas (www.oabam.org.br) ou entrar em contato com a equipe da OAB pelo telefone (92) 99286-3958.