Obra mal feita na orla de Borba coloca em risco a vida dos moradores, denuncia Roberto Cidade

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Uma obra mal feita na orla da cidade de Borba coloca em risco a vida dos moradores da cidade, além da Basílica do município e a estátua de Santo Antonio, considerados Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Amazonas. Diante da situação, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), solicitou, por meio de indicativo ao Governo do Estado, uma interdição na orla para evitar maiores prejuízos.

Continua depois da Publicidade

No documento, encaminhado ainda a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e a Defesa Civil do Estado, o parlamentar solicita a recuperação da orla. No momento, o local encontra-se em condições precárias, colocando em risco a vida da população.

“A orla de Borba está em erosão. A escadaria e o porto estão caindo e colocando em risco a Basílica e a estátua de Santo Antônio de Borba, bem como a vida das pessoas que moram e trabalham no entorno. Esse indicativo é para que a obra seja retomada e os moradores do município não tenham que passar por esse transtorno”, explicou.

De acordo com Cidade, a estrutura do local foi modificada depois do início de uma obra não concluída pela prefeitura do município. E, por causa das fortes chuvas e correnteza do Rio Madeira, já começou a desabar. Ainda segundo o parlamentar, a situação é mais uma demonstração da incompetência do prefeito da cidade, Simão Peixoto.

Continua depois da Publicidade

A obra, no valor de R$ 11,7 milhões, é proveniente de um convênio do Governo Federal com a Prefeitura de Borba e previa a construção de um murro de arrimo na entrada da cidade. O projeto, no entanto, até o momento não foi concluído.

*Com informação da Assessoria de Imprensa