Obra no Complexo Viário Anel Sul chega à reta final e motoristas se dizem satisfeitos

A duplicação da estrada do Tarumã, localizada na zona oeste de Manaus, é uma das obras mais aguardadas pelos motoristas que passam diariamente pela região. O Complexo Viário Anel Sul irá atender à demanda dos veículos da zona norte da cidade, oferecendo uma alternativa para aqueles que têm como destino a área central da capital.

O autônomo que trabalha com serralheria, Bil Watson, é um desses motoristas. O jovem usa a via com frequência para acessar outros pontos da cidade devido ao seu trabalho. “Todos os dias enfrentamos um grande congestionamento, mas com essa obra, tudo isso vai melhorar aqui para nós, conectando essa área ao restante da cidade. É uma obra muito bem planejada. Mal posso esperar por sua conclusão”, disse.

Atualmente, a obra está em sua etapa final e já alcançou 96% de execução. O governador Wilson Lima realizou uma vistoria no local nesta sexta-feira (28/07) e percorreu o último trecho de 600 metros, próximo ao Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam), que começou a receber a aplicação da primeira capa asfáltica.

A duplicação abrange uma extensão de 8,7 quilômetros e irá facilitar o acesso às rodovias AM-010 e BR-174. O complexo viário reduzirá o tempo de viagem dos motoristas e contribuirá com a fluidez do trânsito na avenida Torquato Tapajós.

“Não tenho dúvidas de que vai melhorar. Quase todos os dias passamos por aqui e às vezes enfrentamos congestionamentos longos”, enfatizou o motorista André Ramos.

Estão em andamento os serviços de paisagismo, iluminação, sinalização e pavimentação com a aplicação da segunda camada asfáltica no trecho entre a ponte da Bolívia e o Polo Moveleiro de Manaus. Das oito paradas e baias (áreas destinadas ao embarque e desembarque de passageiros do transporte público), seis já foram finalizadas.

Redação AM POST