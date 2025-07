Obras da Casa da Mulher Brasileira avançam em Manaus com apoio do governo federal

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima, ao lado da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, realizou nesta terça-feira (23/07) uma vistoria nas obras da Casa da Mulher Brasileira, localizada no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. A unidade, que tem previsão de aceleração durante o verão amazônico, representa uma parceria entre o Governo do Amazonas e o Governo Federal.

Com investimento de R$ 17,5 milhões — sendo R$ 10 milhões oriundos de emendas da Bancada Federal e R$ 7,5 milhões do Estado —, o espaço tem área de 10 mil m² e contará com 84 salas, fraldário e estacionamento amplo. A estrutura foi planejada para integrar serviços municipais, estaduais e federais em um único local de atendimento humanizado e completo.

“Essa casa reúne os serviços essenciais para que a mulher que procura ajuda possa sair daqui com seus direitos garantidos e os responsáveis enquadrados pela lei”, explicou Wilson Lima. O local vai abrigar delegacia, Juizado, Defensoria Pública, Ministério Público, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes, entre outros.

A ministra Márcia Lopes destacou o caráter inovador da iniciativa. “Essa união entre governos é fundamental para construir um espaço de acolhimento real, capaz de garantir proteção, apoio psicológico e oportunidades para a autonomia das mulheres”, afirmou.

A unidade de Manaus será a nona Casa da Mulher Brasileira no país, somando-se a outras já implantadas em cidades como São Paulo, Salvador, Fortaleza, Boa Vista e Brasília. O objetivo é facilitar o acesso aos direitos, o enfrentamento à violência e a promoção do empoderamento feminino.