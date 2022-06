Obras do Bumbódromo de Parintins geram emprego e renda no município

Redação AM POST

Templo das apresentações de Caprichoso e Garantido, o Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo está em fase final das obras de reforma e manutenção, executadas pelo Governo do Estado. Ao todo, foram contratados diretamente 100 profissionais, sendo 70 deles trabalhadores de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Os serviços já estão 80% concluídos.

Até o início da próxima semana, o Bumbódromo estará pronto para o 55º Festival Folclórico de Parintins, que acontece na ilha Tupinambarana nos dias 24, 25 e 26 de junho. O governador Wilson Lima vistoriou as obras no centro cultural no último dia 15 de junho, quando esteve na cidade para acompanhar ações do programa Governo Presente e anunciar novos investimentos para o município.

“Quando a gente investe no Festival, a gente não está investindo na festa pela festa, o nosso principal objetivo é gerar atividade econômica para quem mora em Parintins. Para quem mora aqui o festival é algo muito sério, porque muitas famílias dependem dele para poder garantir o seu sustento”, afirmou Wilson Lima.

Aos 38 anos, o pedreiro Jonison Cardoso abraçou a oportunidade de trabalho no Bumbódromo. Graças às obras no centro cultural, ele voltou a atuar na área da construção civil e conta que a renda vai ajudar no sustento da esposa e dos dois filhos. A família apostou na venda de itens de café da manhã pelas ruas de Parintins, enquanto Jonison estava desempregado.

“Esse trabalho aqui me ajuda muito, é uma força a mais, eu parei com meu trabalho (na venda de café da manhã) e vim para cá. Aqui vai me ajudar a pagar minhas contas e ajudar minha família. É muito importante para a gente”, destacou.

Ao destacar a importância da realização do Festival de Parintins, principal força da economia local, Jonison comentou sobre o orgulho de colaborar na reforma do palco da festa.

“É um período em que muitas pessoas ganham seu dinheiro, como os tricicleiros, os taxistas, os mototaxistas, os restaurantes, beneficia toda uma população. Agradeço pela oportunidade, estamos trabalhando e vamos deixar isso aqui pronto para o Festival. Eu sinto uma emoção, no futuro, quando eu passar aqui, vou dizer ‘aqui tem meu trabalho, aqui tem meu suor”, ressaltou o pedreiro.

Melhorias – As obras estão sendo executadas por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). Os serviços contemplam uma área de mais de 24 mil metros quadrados e incluem pintura geral, revisão em toda as instalações elétricas (painéis, quadros e comando), reforma do prédio anexo à arena, reforma e manutenção da arena geral, reforma dos camarotes da arena, construção das cabines dos jurados e cabine de som.

Além disso, também está sendo realizada a reforma dos banheiros feminino e masculino das arenas do Caprichoso e Garantido; reforma dos banheiros dos jurados laterais; estação de tratamento de esgoto (ETE) e instalação das luminárias em LED da arena.

As obras visam melhorar a infraestrutura do espaço, que ficou fechado por conta da suspensão de eventos durante a pandemia, assegurando maior conforto e segurança a milhares de torcedores, brincantes, artistas e trabalhadores.

Outros investimentos – Entre as obras concluídas pelo Governo do Estado desde 2019 em Parintins estão melhorias no aeroporto Júlio Belém, reforma do Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza e recuperação do sistema viário em 270 ruas de 17 bairros.

Parintins também está 100% iluminada com lâmpadas de LED, por meio do programa Ilumina+ Amazonas, executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Estado. Ao todo, 5,8 mil pontos de iluminação antiga foram substituídos na sede do município e na comunidade Vila Amazônia.