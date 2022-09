Obras do Governo do Amazonas em Itacoatiara somam mais de R$ 22 milhões

As obras em andamento no município somam mais de R$ 22 milhões, incluindo o maior serviço de recuperação do sistema viário da história do município, a construção de quatro terminais flutuantes, um sistema de abastecimento de água. Até o fim do ano, ainda estão previstos outros R$ 136 milhões.

Principal obra em execução, a primeira etapa da recuperação do sistema viário do município já está com 89% das ações concluídas. A segunda etapa das obras , no valor de R$ 19 milhões, já foi licitada e os serviços estão previstos para começar ainda este mês, incluindo drenagem sinalização, trabalhos em terra e pavimentação de 21 quilômetros de vias em seis bairros.

Além disso, o Governo do Amazonas segue com os trabalhos de modernização da Rodovia AM-010. Nos últimos dias, foram iniciadas as obras da rodovia no quilômetro 250, entrada do Ramal do Piquiá. Com isso, produtores e moradores do ramal e proximidades vão passar a ter melhor trafegabilidade no local.

Ao todo, reforma e modernização da AM-010 vai recuperar, até o final do ano, a cerca de 100 quilômetros da rodovia, que liga Manaus ao município de Itacoatiara. Essa é a maior intervenção na rodovia nos últimos 40 anos.

Também como parte de investimentos viários, o Governo do Amazonas vai recuperar a Estrada do Novo Remanso. A obra, que tem previsão para começar a ser executada até o fim do ano, prevê a recuperação de 41 quilômetros da via, em um investimento de mais de R$ 40 milhões.

Conforme levantamento da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), todos os investimentos em obras no município chegam a quase R$ 160 milhões na gestão do Governador Wilson Lima, sem considerar os aportes em áreas essenciais, como saúde e educação.

Em andamento

Para beneficiar a população itacoatiarense, o Governo do Estado está tocando, ainda, a construção de quatro terminais flutuantes. No valor de R$ 5 milhões, as obras já avançaram quase 60%, com previsão de execução total de 90 dias.

Outro projeto importante em andamento é a construção do sistema de abastecimento na Comunidade Social Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O serviço já está 66% concluído.

Além do que já está sendo feito, o Estado construiu uma rampa de acesso e flutuante na Estrada do Itaubal, onde também entregou um sistema de abastecimento de água com chafariz e poço profundo, e reformou o prédio da Casa de Maria.

*Com informações da Assessoria de Imprensa