Omar Aziz adota discurso conservador e tenta se desvincular da esquerda de olho nas eleições de 2026

Notícias do Amazonas – O senador Omar Aziz (PSD), que é forte apoiador do presidente Lula (PT), tenta se desvincular da esquerda em entrevistas recentes já visando as eleições 2026 quando disputará o cargo de governador do Amazonas. Em entrevista recente, Aziz deu uma declaração em tom conservador e foi criticado por eleitores da esquerda e direita.

“Sou cristão. Sou contra o aborto. O aborto faz um mal pra uma mulher, que é inimaginável. Quem mais pede pra mulher fazer aborto é o homem. E é o corpo e a mente da mulher que sofrem. Mesmo assim, as pessoas dizem que sou de esquerda. Sou um democrata. Direita e esquerda nunca deram comida pra ninguém, não”, disse Aziz em entrevista à Rede Onda Digital.

PUBLICIDADE

A fala foi rapidamente repercutida e provocou críticas de usuários identificados com a esquerda. Muitos acusaram Aziz de desinformar o público sobre a pauta do aborto e de tentar se distanciar de princípios que, até então, pareciam alinhados à sua trajetória recente, especialmente durante seu protagonismo na CPI da Pandemia, quando foi visto como figura de enfrentamento ao governo Bolsonaro.

Internautas destacaram que a esquerda brasileira não é “a favor do aborto”, como Omar insinuou, mas defende a descriminalização como forma de reduzir mortes maternas e garantir autonomia às mulheres — especialmente as mais pobres.

“A esquerda não é a favor do aborto, é contra os abortos clandestinos que matam mulheres. Mas parece que Omar quer apelar pra desinformação agora”, comentou um internauta.

PUBLICIDADE

“Ótimo ver essas respostas na hora de pedirem VOTOS novamente! Difícil explicar!”, disse outro internauta.

O ex-vereador de Manaus, Chico Preto (PL), que é de direita também se manifestou contra Aziz. “Olha, eu vivi para ver o senador Omar Aziz dizendo que é contra o aborto. […] Sabe o que me chama atenção? Ele só fala agora, em ano de eleição. Quando lá atrás, no começo do governo Lula, o Conselho Nacional de Saúde — que é ligado ao Ministério da Saúde — aprovou uma resolução (nº 715, de julho de 2023) defendendo a legalização do aborto e da maconha, eu não vi o Omar falar nada. Nenhuma nota, nenhuma crítica, nenhum posicionamento“, disse.

PUBLICIDADE

Veja comentários