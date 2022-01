Omar Aziz testa positivo para a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O senador Omar Aziz (PSD), testou positivo para a Covid-19 na manhã desta sexta-feira (21), em Manaus. A informação foi dada pelo político nas redes sociais.

De acordo com Aziz, ele está assintomático e tomou todas as doses da vacina contra o coronavírus.

“Amigos, mesmo com as medidas de precaução e distanciamento contrai COVID. Tomei todas as doses da vacina e estou assintomático. Vou cumprir quarentena como determinam as autoridades médicas”, escreveu no Twitter.

Omar também frisou a importância da vacinação.

“Eu estou nas estatísticas. Importante destacar que o número de óbitos tem sido menor e a vacinação é o motivo. Com todos imunizados, venceremos esta guerra”, concluiu.

Vale lembrar que mesmo tendo sido investigado por rombo milionário na saúde, no ano de 2016 quando foi governador do Amazonas, o senador foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 nesta ano de 2021.

Ele foi investigado porque, quando ele era governador, parte desses contratos foi firmada e um relatório parcial da Polícia Federal, o da Operação Vertex, um desdobramento da Maus Caminhos, cita seu nome 256 vezes em 257 páginas.

Um dos trechos diz que “os indícios da atuação de OMAR AZIZ para a criação e manutenção da organização criminosa formada em torno do Instituto Novos Caminhos são robustos e permeiam toda a investigação”.