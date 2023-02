Ônibus do Idoso: Governo do Estado inicia temporada de 2023 com público de 200 pessoas na zona sul de Manaus

Redação AM POST

“É muito importante para nós porque os serviços são gratuitos”, aponta Sebastião Lima, aposentado assistido pelos serviços da unidade móvel Ônibus do Idoso. Iniciada nesta sexta-feira (03/02), a temporada de 2023 da unidade móvel teve em sua primeira atividade mais de 100 atendimentos psicossociais, jurídicos, serviço social e enfermagem, realizados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Ao todo, cerca de 200 idosos procuraram a unidade móvel da Sejusc no bairro São Francisco, zona sul de Manaus, onde foi realizada a primeira ação do ano. Participante do grupo Fonte de Águas Vivas, um dos grupos atendidos na iniciativa, Sebastião ainda reforça a importância dos serviços para ele e sua família.

“Nós viemos para cá pois precisamos realizar exames e eles estão caros. O Ônibus é muito importante para nós pois precisamos realizar vários exames de graça, como o de glicemia, e também as atividades. Isso é importante para mim e minha família”, comenta o aposentado.

A coordenadora do grupo Fonte de Águas Vivas, Ana Cristina Lima, falou sobre como a iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Sejusc, aproxima os idosos de serviços essenciais para a qualidade de vida deles.

“Essa ação está sendo muito importante porque muitos idosos não têm como se locomover para ir para longe. A maioria mora aqui pelas adjacências, e como está sendo ofertado muitos serviços, os grupos estão muito empolgados. Então ficamos muito felizes que está ocorrendo a ação”, diz Ana.

Serviços

A secretária executiva de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi), Luciana Andrade, diz que é satisfatório poder levar, com acessibilidade, serviços necessários para as pessoas idosas de toda a capital e Região Metropolitana de Manaus.

“Essa é nossa primeira edição da unidade móvel de atendimento à pessoa idosa deste ano, e é com grande satisfação e felicidade que a gente realiza esse trabalho, hoje atendendo aqui a comunidade do São Francisco, por meio de dois grupos de idosos. É uma satisfação muito grande ver a alegria deles em serem atendidos bem, efetivando o que realmente querem”, pontua a secretária.

Coordenada pela Seadpi, a ação contou com analgesia e equipe de fisioterapia; medição de glicemia; aferição da pressão arterial e orientações de práticas saudáveis com a equipe de enfermagem; além de atendimento do programa Idoso Empreendedor e de serviços de manicure, corte de cabelo e design de sobrancelhas, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).