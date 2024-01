Ônibus tomba no quilômetro 310 da BR-319 e passageiros ficam feridos

Notícias do Amazonas – Na noite de quarta-feira (30), um ônibus que transportava passageiros tombou no quilômetro 310 da rodovia BR-319, gerando apreensão entre os ocupantes do veículo e as autoridades locais. O acidente resultou em escoriações nos passageiros, mas, felizmente, não foram registradas mortes ou ferimentos graves.

Os ocupantes do ônibus receberam atendimento médico no local do acidente, sendo prontamente socorridos pelas equipes de emergência. Apesar das escoriações pelo corpo, todos passam bem e estão fora de perigo. O socorro foi acionado pela empresa responsável pelo transporte, garantindo uma resposta rápida e eficaz diante da situação.

As autoridades de trânsito foram alertadas sobre o incidente e compareceram ao local para realizar os procedimentos necessários, incluindo a liberação da pista. Ainda não foram divulgadas informações sobre as causas exatas do acidente, e as investigações estão em andamento para esclarecer os fatos.

Redação AM POST