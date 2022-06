Onze empreendedoras são contempladas com Crédito Rosa durante ação em Parintins

Redação AM POST

Durante ação do Governo Presente no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) contemplou 11 empreendedoras com o Crédito Rosa. A linha de financiamento foi lançada pelo governador Wilson Lima no início deste ano e é destinada a mulheres que empreendem e atuam no mercado de trabalho, mas que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia da Covid-19.

Continua depois da Publicidade

A entrega simbólica dos cheques, nos valores de R$ 5 mil, R$ 8 mil e R$ 10 mil, representa a abertura e crescimento de novos empreendimentos no município de Parintins. Exemplo é o da manicure e designer de unhas, Juciane Teixeira, de 46 anos, que vai utilizar o financiamento para comprar equipamentos e mobiliários e assim abrir sua esmalteria.

“Eu já havia aberto um lugar para começar meus atendimentos, mas com esse financiamento vou poder comprar os materiais que faltavam e comprar a mobília e assim trazer mais conforto para as minhas clientes. Ainda mais agora, com o festival chegando, creio que vai ser só sucesso”, contou.

Com a chegada do fomento e a menos de uma semana do Festival Folclórico de Parintins, a vendedora de cosméticos naturais, Jorenice Tavares, 40, também agradeceu e aposta no sucesso das vendas.

Continua depois da Publicidade

“Eu estava aguardando ansiosamente e agora eu vou poder investir, comprar meus produtos e vender bastante durante o festival, pois vão vir muitos turistas e pessoas que se interessam pelo nosso trabalho. Estou muito feliz”, pontuou.

O Crédito Rosa é um programa de fomento voltado a mulheres empreendedoras que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia de Covid-19. Os financiamentos variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa