Opera+: Hospital Delphina Aziz dá início à realização da cirurgia de catarata

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Hospital Delphina Aziz deu início, nesta semana, à realização da cirurgia de facectomia, mais conhecida como cirurgia de catarata. O procedimento consiste na remoção do cristalino opaco e substituição por um cristalino artificial, conhecido como lente intraocular. Os pacientes regulados, encaminhados pelo Complexo Regulador da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), estão sendo atendidos na unidade desde segunda-feira (21/02).

Continua depois da Publicidade

“A ampliação da oferta das cirurgias de catarata no Delphina Aziz, que possui estrutura e tecnologia de ponta para realizar os procedimentos, é uma determinação do governador Wilson Lima. A unidade oferece todo o suporte ao paciente, desde a solicitação do exame até o acompanhamento pós operatório”, afirma Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde.

O principal sintoma da doença é a dificuldade para enxergar com nitidez, por isso a necessidade da substituição do cristalino, pois o agravamento do quadro leva a pessoa a enxergar apenas vultos. O diagnóstico da catarata é feito por um oftalmologista, mediante exames minuciosos, por meio dos quais se verifica se o cristalino possui alguma lesão, por exemplo, a aparência de véu esbranquiçado nos olhos.

Cirurgia

O procedimento faz parte do Opera+, projeto do programa Saúde Amazonas, do Governo do Estado, executado pela Secretaria de Saúde (SES-AM), que vai atender pacientes regulados, encaminhados por meio da Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura).

Continua depois da Publicidade

De acordo com o diretor técnico do Complexo Hospitalar Zona Norte (CHZN), Leandro Moura, a realização do procedimento no hospital é feita de maneira completa, iniciando com a consulta oftalmológica e, posteriormente, encaminhamento para o procedimento cirúrgico.

“Recebemos os pacientes e, após avaliação com o oftalmologista, eles são encaminhados para os procedimentos cirúrgicos. Quando a cirurgia é agendada, nossa equipe faz o contato telefônico com o paciente, passando a data do agendamento e as orientações necessárias. Por esse motivo é importante que o paciente ao vir para a consulta, informe um número de telefone para que possamos fazer esse contato”, orientou.

Continua depois da Publicidade

O diretor explica ainda que, apesar do procedimento ser simples e sem riscos, o paciente passa por uma nova triagem no dia da cirurgia e, estando tudo certo, ele realiza o procedimento, do contrário, ele passa por avaliação médica para sanar aquela alteração e, posteriormente é agendada uma nova data para a realização do procedimento.

“Nós priorizamos o atendimento humanizado, dando a atenção que o paciente necessita. Quando o paciente chega para realizar o procedimento de facectomia e está por exemplo com a PA (Pressão Arterial) alta, esse paciente passa com um médico, que avalia e tenta estabilizar o quadro. Com a pressão estabilizada o procedimento acontece, do contrário fazemos o acompanhamento desse paciente até tudo normalizar e reagendamos o procedimento dele”.

Continua depois da Publicidade

O diretor executivo do CHZN, José Luiz Gasparini, avalia a oferta de mais essa especialização como um ganho para a população, de acordo com ele, o avanço da vacinação possibilitou o início do procedimento.

“A pandemia foi um evento que prejudicou o início de muitos projetos aqui no Delphina Aziz, porém com o avanço da vacinação e a estrutura que temos, foi possível darmos início aos procedimentos da cirurgia de catarata”.

Complexo

O Complexo Hospitalar Zona Norte está sob gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) desde abril de 2019, o Complexo é formado por duas principais unidades de saúde da capital amazonense, o Hospital Delphina Aziz, que é referência para tratamento da Covid-19, e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Salles.