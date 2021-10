Opera+: Wilson Lima acompanha intensificação de cirurgias de vesícula na Fundação Hospital Adriano Jorge

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima acompanhou as ações do projeto Opera+, do programa Saúde Amazonas, nesta terça-feira (26/10), na Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), na zona sul de Manaus. A meta é intensificar a realização de cirurgias gerais de retirada de pedra na vesícula até sexta-feira (29/10). Estão sendo atendidos 60 pacientes que tiveram a cirurgia eletiva adiada por conta da pandemia de Covid-19. Os procedimentos começaram a ser realizados na segunda-feira (25/10).

“Nós estamos aumentando a oferta de cirurgias de vesícula essa semana; são 60 cirurgias a mais para se somar àquelas que já são realizadas aqui, levando em consideração todas as especialidades dessa unidade. São avanços na área de saúde que a gente consegue fazer, resultado de um planejamento que fizemos lá atrás e também da diminuição dos casos da Covid-19”, disse o governador.

Por recomendação dos protocolos do Ministério da Saúde, procedimentos eletivos – realizados a partir de agendamento – tiveram que ser suspensos durante a pandemia. Agora, com a redução dos casos de Covid-19, o Governo do Amazonas está intensificando a realização desses procedimentos.

As cirurgias de colecistectomia na Fundação Adriano Jorge têm o objetivo de reduzir o tempo de espera pelo procedimento dos pacientes regulados pela Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura). A ação está sendo realizada nos períodos diurno e noturno, envolvendo a participação de 12 cirurgiões.

“O Hospital Adriano Jorge sempre foi uma referência cirúrgica na região amazônica é onde nós ampliamos de forma expressiva as cirurgias de vesículas. E em novembro nós temos um planejamento de cirurgias urológicas, como parte das comemorações do Novembro Azul”, disse o secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad.

Essas cirurgias se somam à rotina de procedimentos cirúrgicos executados pela FHAJ, que contabiliza a média de 400 cirurgias por mês, de acordo com a direção da unidade. De janeiro a setembro deste ano, a Fundação realizou 3.658 cirurgias; em 2020, foram registrados 3.762 procedimentos.

Além da retirada de pedra na vesícula, a FHAJ realiza cirurgias nas especialidades de ortopedia, cirurgia geral, cabeça e pescoço, buco-maxilo, urologia, otorrinolaringologia, cirurgia plástica, cirurgia torácica, proctologia, odontologia, cirurgia vascular, dermatologia e os procedimentos de colonoscopia, endoscopia e de troca de cateter duplo J.

A Fundação Hospital Adriano Jorge é referência em traumato-ortopedia na rede estadual de saúde. O deputado estadual Dr. Gomes acompanhou a visita à unidade.

Atendimento – Uma das primeiras atendidas com o procedimento cirúrgico foi Raquel Pinheiro, de 34 anos. A acompanhante da paciente, Lilian Gonçalves, destaca a rapidez e o atendimento de excelência realizado pela unidade de saúde.

“Não tenho notas para expressar a oportunidade que nós tivemos, de cuidar da saúde e estar viva, como foi o caso da Raquel, que precisou ser assistida pela UTI após complicações e já está há oito dias no hospital. A gente só tem a agradecer mesmo, muito mesmo”.

Opera+ – Com o projeto, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), passou a ofertar, no Hospital Delphina Aziz, a partir de setembro, 1.295 cirurgias a mais por mês para pacientes da rede estadual de saúde. A meta do projeto é alcançar, nos meses seguintes, 3.169 cirurgias/mês em Manaus, utilizando também outras unidades da rede estadual. O projeto prevê, ainda, a oferta de cirurgias na rede de saúde do interior do estado.

Inserido nas ações do projeto Opera+, o Hospital Infantil Dr. Fajardo intensificou as cirurgias pediátricas entre os dias 18 e 22 deste mês, realizando 112 procedimentos em 88 crianças no período. As cirurgias ofertadas foram para herniorrafias inguinais e umbilicais, fimoses e lises de aderência prepucial, hidrocelectomias, varicocelectomias, frenotomias linguais, lise de sinéquia vulvar, e exéreses cutâneas (apêndice pré-auricular, dedos extranumerários não articulados etc.).

Fisioterapia – O Governo do Amazonas também aumentou a quantidade de atendimento para fisioterapia, atendimento importante no processo de recuperação e que diminui o tempo de permanência na internação. Os procedimentos diários aumentaram de 100 para 150. Entre os procedimentos que a unidade oferece estão a radioatividade e piscina aquecida.