Operação Cheia 2025 alcança mais de 1.700 comunidades ribeirinhas no Amazonas

Notícias do Amazonas – Com cinco meses de atuação, a Operação Cheia 2025 já levou ajuda humanitária a mais de 1.700 comunidades ribeirinhas em todo o Amazonas. Coordenada pelo governador Wilson Lima e executada pela Defesa Civil do Estado, a iniciativa foi lançada em 16 de abril para minimizar os efeitos das enchentes que afetam a vida de milhares de amazonenses.

Até o momento, a operação distribuiu 970 toneladas em cestas básicas, 4.150 caixas d’água de 500 litros, 57 mil copos de água potável da Cosama, 10 kits purificadores do programa Água Boa e uma Estação de Tratamento Móvel (Etam). O apoio humanitário beneficiou municípios de todas as regiões, incluindo Humaitá, Manicoré, Apuí, Boca do Acre, Novo Aripuanã, Borba, Careiro da Várzea, Anamã, Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tonantins, Carauari, Itamarati, Ipixuna, Juruá, Jutaí, Fonte Boa, Guajará, Coari, Uarini, Maraã, Beruri e Anori.

Segundo o secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Francisco Máximo, o empenho das equipes do governo tem sido determinante para que a ajuda chegue de forma eficiente às populações ribeirinhas. “Foram cinco meses de intenso trabalho, sob a coordenação do governador Wilson Lima, para garantir que a ajuda chegasse a quem mais precisava. Esse resultado só foi possível graças ao empenho das equipes da Defesa Civil e de todos os órgãos parceiros, que não mediram esforços para reduzir os impactos da cheia na vida da população amazonense”, afirmou.

O monitoramento constante é uma das estratégias centrais da operação. Dos 62 municípios do estado, 43 estão em Situação de Emergência, 12 em Alerta, um em Atenção e seis em Normalidade. Até o momento, 139.976 famílias foram afetadas, correspondendo a aproximadamente 559.886 pessoas impactadas diretamente. As nove calhas de rios do Amazonas já apresentam sinais de vazante, mas o acompanhamento segue intensivo.

O Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Estado realiza o levantamento contínuo dos níveis dos rios, permitindo respostas rápidas em situações críticas. Além disso, o Comitê de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais no Amazonas, formado por 33 secretarias, órgãos e entidades estaduais, trabalha em conjunto com o Comitê Técnico-Científico, que orienta cientificamente as decisões do Comitê Permanente.

O impacto da Operação Cheia 2025 vai além da assistência imediata. Ao garantir o fornecimento de água potável, alimentos e kits de purificação, a ação reduz riscos de doenças e melhora a qualidade de vida das comunidades ribeirinhas. “A presença do governo nas regiões afetadas e o envio contínuo de suprimentos são fundamentais para evitar o agravamento da crise e garantir que as famílias tenham condições mínimas de sobrevivência durante o período de cheia”, destacou Máximo.

Além disso, o planejamento estratégico e o monitoramento preventivo têm contribuído para otimizar recursos e priorizar municípios mais vulneráveis. A integração entre órgãos estaduais e municipais e o uso de dados científicos tornam a operação mais eficiente, permitindo que decisões rápidas sejam tomadas em resposta às variações dos níveis dos rios.

Com o trabalho contínuo da Defesa Civil e dos comitês técnicos, a expectativa é que as ações da Operação Cheia 2025 sigam garantindo suporte às comunidades ribeirinhas até que os níveis dos rios voltem à normalidade, minimizando os impactos sociais e econômicos da enchente em todo o Amazonas.