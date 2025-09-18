A notícia que atravessa o Brasil!

Operação contra garimpo ilegal no Rio Madeira causa morte de peixes e poluição por óleo diesel

Segundo a PF, mais de 200 dragas usadas no garimpo ilegal foram destruídas durante a ação, que começou na segunda-feira.

Por Jonas Souza

18/09/2025 às 16:12

Notícias do Amazonas  – Comunidades ribeirinhas do Rio Madeira, no sul do Amazonas, denunciam impactos ambientais após operação da Polícia Federal contra garimpeiros ilegais nos municípios de Humaitá e Manicoré. Relatos publicados em vídeos nas redes sociais mostram grande quantidade de óleo diesel na água e a morte de peixes nas proximidades.

Segundo a PF, mais de 200 dragas usadas no garimpo ilegal foram destruídas durante a ação, que começou na segunda-feira (15/09) e também ocorre em áreas do estado de Rondônia. O prejuízo estimado até o momento com a destruição do garimpo ilegal chega a R$ 18 milhões.

O clima permanece tenso na zona rural de Humaitá, onde as consequências da operação afetam diretamente a rotina das comunidades. Escolas públicas da região seguem com as aulas suspensas pelo terceiro dia consecutivo, devido à operação e aos riscos ambientais.

As autoridades reforçam que as ações têm como objetivo coibir o garimpo ilegal e proteger os recursos naturais do Rio Madeira, mas os moradores relatam preocupação com a contaminação da água e o impacto na pesca local.

