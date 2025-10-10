A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Operação Criança Segura apreende 3.090 brinquedos irregulares no Amazonas

De 1º/09 a 10/10, 6.070 produtos infantis foram verificados.

Por Beatriz Silveira

10/10/2025 às 18:23

Ver resumo

Notícias do Amazonas –  Entre 1º de setembro e 10 de outubro, a Operação Criança Segura, executada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), resultou na apreensão de 3.090 brinquedos irregulares. A ação fiscalizou 62 estabelecimentos nas zonas Norte, Leste e Centro de Manaus, além da região metropolitana, com foco em coibir a venda de itens fora das normas e reforçar a segurança do consumidor, especialmente na véspera do Dia das Crianças.

PUBLICIDADE

“O nosso trabalho é técnico, mas também é social. Cada brinquedo irregular que deixamos de chegar às mãos de uma criança significa um acidente a menos”, afirmou o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho. Ele destacou a importância de pais e responsáveis verificarem o selo do Inmetro antes de comprar, conferindo ainda a faixa etária indicada e os dados do fabricante na embalagem.

Leia também: Chico Preto aciona TCE-AM e cobra provas da fala de Omar Aziz que diz ter deixado R$ 2 bilhões para construção da Cidade Universitária

PUBLICIDADE

A operação é coordenada nacionalmente pelo Inmetro e realizada localmente pelo Ipem-AM, unindo fiscalização e conscientização para garantir um mercado mais seguro e produtos de qualidade. Ao todo, 6.070 produtos infantis foram verificados, incluindo brinquedos, carrinhos de bebê, berços e bicicletas. As principais irregularidades observadas foram a ausência do selo de conformidade do Inmetro e informações incompletas nas embalagens — como faixa etária e identificação do fabricante.

“Esses detalhes são fundamentais, porque o selo garante que o item passou por testes de segurança e atende às normas técnicas. Sem essa identificação, o consumidor não tem como saber se o produto é realmente seguro”, explicou o chefe de fiscalização, Adriano Cardoso. As ações seguem durante todo o ano. Os responsáveis pelos locais autuados têm 10 dias para apresentar defesa ao Ipem-AM, com multas que variam de R$ 1 mil a R$ 1,5 milhão.

Dúvidas e denúncias podem ser feitas à Ouvidoria do Ipem-AM pelo 0800 092 2020 (segunda a sexta, das 8h às 14h) ou pelo Fale Conosco no site www.ipem.am.gov.br.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Famosos

Rafael Ilha chama Virginia de “marmita” de Vini Jr

O vencedor de A Fazenda 10 não poupou palavras e chamou a influenciadora de “maria-chuteira” e “marmita” do atleta.

há 17 minutos

Brasil

Carla Zambelli inicia greve de fome na Itália em protesto contra extradição ao Brasil

O comunicado da deputada ocorre após a Suprema Corte de Cassação italiana rejeitar o recurso que contestava a confirmação da prisão preventiva.

há 32 minutos

Manaus

Carro colide com duas motos na Av. Buriti e deixa três feridos em Manaus

Colisão ocorreu na tarde desta sexta (10) no Distrito Industrial.

há 44 minutos

Política

Deputados federais do Amazonas gastaram R$ 2,8 milhões do Cotão entre janeiro e outubro de 2025

Dados mostram que as despesa mais significativos incluíram locação ou fretamento de aeronaves, divulgação parlamentar e passagens aéreas

há 1 hora

Famosos

Pablo perde a paciência e expulsa de show homem que atirou lata nele: “cabelo branco bagunçando”

O artista chegou a sair do palco até que o homem fosse retirado.

há 1 hora