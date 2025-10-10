Operação Criança Segura apreende 3.090 brinquedos irregulares no Amazonas

Notícias do Amazonas – Entre 1º de setembro e 10 de outubro, a Operação Criança Segura, executada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), resultou na apreensão de 3.090 brinquedos irregulares. A ação fiscalizou 62 estabelecimentos nas zonas Norte, Leste e Centro de Manaus, além da região metropolitana, com foco em coibir a venda de itens fora das normas e reforçar a segurança do consumidor, especialmente na véspera do Dia das Crianças.

“O nosso trabalho é técnico, mas também é social. Cada brinquedo irregular que deixamos de chegar às mãos de uma criança significa um acidente a menos”, afirmou o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho. Ele destacou a importância de pais e responsáveis verificarem o selo do Inmetro antes de comprar, conferindo ainda a faixa etária indicada e os dados do fabricante na embalagem.

A operação é coordenada nacionalmente pelo Inmetro e realizada localmente pelo Ipem-AM, unindo fiscalização e conscientização para garantir um mercado mais seguro e produtos de qualidade. Ao todo, 6.070 produtos infantis foram verificados, incluindo brinquedos, carrinhos de bebê, berços e bicicletas. As principais irregularidades observadas foram a ausência do selo de conformidade do Inmetro e informações incompletas nas embalagens — como faixa etária e identificação do fabricante.

“Esses detalhes são fundamentais, porque o selo garante que o item passou por testes de segurança e atende às normas técnicas. Sem essa identificação, o consumidor não tem como saber se o produto é realmente seguro”, explicou o chefe de fiscalização, Adriano Cardoso. As ações seguem durante todo o ano. Os responsáveis pelos locais autuados têm 10 dias para apresentar defesa ao Ipem-AM, com multas que variam de R$ 1 mil a R$ 1,5 milhão.

Dúvidas e denúncias podem ser feitas à Ouvidoria do Ipem-AM pelo 0800 092 2020 (segunda a sexta, das 8h às 14h) ou pelo Fale Conosco no site www.ipem.am.gov.br.