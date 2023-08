Operação da PF supervisiona Parque Nacional no Amazonas para evitar crimes ambientais

A Polícia Federal, em colaboração com o ICMBio e a FUNAI, realiza a Operação Ya-Mirim, que ocorre no período de 8 a 15/8, no Parque Nacional do Pico da Neblina, situado no interior do estado do Amazonas.

O objetivo da operação é supervisionar a presença de moradores em áreas protegidas, detectar focos de desmatamento, abordar condutores na região em busca de indícios de utensílios ou equipamentos de garimpo, efetuar visitas às comunidades na terra indígena do Balaio, além de cartografar e eliminar estruturas situadas em locais irregulares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao longo dessa iniciativa, a Polícia Federal tem oferecido apoio coordenado aos órgãos mencionados, com o intuito de assegurar a segurança da região e colher informações de relevância. A PF também tem conduzido verificações detalhadas e análises de denúncias, com o propósito de reprimir atividades ilegais de caça, que são prejudiciais à fauna local.