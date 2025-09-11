A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Operação desmantela esquema de fraude bilionário em Manaus

Esquema afetou 187 contribuintes em 14 estados.

Por Fernanda Pereira

11/09/2025 às 08:22

Ver resumo

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal revelou nesta quarta-feira (10) um esquema bilionário de fraudes fiscais que gerou prejuízo estimado em R$ 244 milhões aos cofres públicos. A investigação, batizada de Operação Quimera Fiscal, identificou irregularidades envolvendo 187 contribuintes em 65 cidades de 14 estados brasileiros, incluindo o Amazonas.

PUBLICIDADE

O golpe consistia na oferta de falsas consultorias tributárias para empresas interessadas em quitar ou reduzir suas dívidas com o governo. Os criminosos utilizavam a Declaração de Compensação (DCOMP), um mecanismo legal que permite o abatimento de débitos com créditos tributários válidos, mas forjavam documentos para simular créditos inexistentes.

Leia mais: MP-AM investiga irregularidades em contratos da prefeitura de Boca do Acre após indícios de fraude

PUBLICIDADE

Em Manaus, cinco empresas foram identificadas com compensações tributárias irregulares que somam cerca de R$ 1,05 milhão. O esquema também atingiu outras cidades da região Norte, como Ariquemes e Porto Velho, em Rondônia, com prejuízos estimados em R$ 96 mil e R$ 107 mil, respectivamente.

As investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar os mentores do esquema e recuperar os valores desviados. As autoridades alertam que buscar soluções rápidas e milagrosas para pendências fiscais pode resultar em graves problemas legais e financeiros.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Brasil

STF decide nesta quinta se condena ou absolve Bolsonaro em caso de tentativa de golpe

O julgamento já conta com placar de 2 a 1 pela condenação

há 6 minutos

Brasil

Cármen Lúcia e Zanin são os próximos a votar no julgamento sobre suposta tentativa de golpe

A sessão desta quinta é extraordinária, ou seja, não estava prevista inicialmente na programação da Corte.

há 14 minutos

Brasil

Adolescente se pronuncia sobre vídeo de orgia em ônibus abandonado; veja o que ela disse

Caso viral em Cascavel (PR) gera investigação da Polícia Civil e debates sobre privacidade e consentimento.

há 34 minutos

Manaus

Dois homens irão a júri popular pela morte de jovem palestino na saída de casa noturna em Manaus

Os dois respondem por homicídio qualificado, consumado e tentado.

há 45 minutos

Amazonas

Polícia desmantela rota de tráfico e apreende 1,4 tonelada de drogas no Amazonas

Ação conjunta com a Polícia Federal resulta em significativa apreensão na região de Santa Isabel do Rio Negro.

há 56 minutos