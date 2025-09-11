Operação desmantela esquema de fraude bilionário em Manaus

Notícias do Amazonas – Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal revelou nesta quarta-feira (10) um esquema bilionário de fraudes fiscais que gerou prejuízo estimado em R$ 244 milhões aos cofres públicos. A investigação, batizada de Operação Quimera Fiscal, identificou irregularidades envolvendo 187 contribuintes em 65 cidades de 14 estados brasileiros, incluindo o Amazonas.

O golpe consistia na oferta de falsas consultorias tributárias para empresas interessadas em quitar ou reduzir suas dívidas com o governo. Os criminosos utilizavam a Declaração de Compensação (DCOMP), um mecanismo legal que permite o abatimento de débitos com créditos tributários válidos, mas forjavam documentos para simular créditos inexistentes.

Em Manaus, cinco empresas foram identificadas com compensações tributárias irregulares que somam cerca de R$ 1,05 milhão. O esquema também atingiu outras cidades da região Norte, como Ariquemes e Porto Velho, em Rondônia, com prejuízos estimados em R$ 96 mil e R$ 107 mil, respectivamente.

As investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar os mentores do esquema e recuperar os valores desviados. As autoridades alertam que buscar soluções rápidas e milagrosas para pendências fiscais pode resultar em graves problemas legais e financeiros.