Operação desmonta esquema de tráfico e apreende drogas no Amazonas e em quatro estados

Notícias do Amazonas – Uma operação deflagrada nesta sexta-feira (18/07) desarticulou um grupo criminoso envolvido com o tráfico interestadual de drogas, com atuação identificada no Amazonas, São Paulo e Espírito Santo. A ofensiva policial resultou na apreensão de 32 tabletes de maconha tipo skunk, além do cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão em diversas localidades.

Coordenada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Gabriel da Cachoeira, a ação contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) e da Polícia Civil do Espírito Santo (PC-ES).

As diligências ocorreram em Manaus, São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros da capital), e também nos estados de São Paulo e Espírito Santo. A maior parte da droga foi apreendida em território paulista.

De acordo com o delegado Rafael Schmidt, adjunto do Denarc, a investigação teve início em julho de 2024, a partir de uma operação realizada em São Gabriel da Cachoeira, que já havia resultado em apreensões e prisões. A continuidade das investigações revelou uma organização criminosa com ramificações interestaduais.

“Diante dos indícios, solicitamos ao Poder Judiciário o sequestro de contas bancárias dos investigados, no valor de R$ 1 milhão, além da expedição das ordens judiciais de prisão e de busca e apreensão”, explicou o delegado.

Prisões realizadas

Durante a operação, Erison da Silva Velasques, de 21 anos, foi preso no bairro Centro, em São Gabriel da Cachoeira, por tráfico de drogas, associação criminosa e financiamento ao tráfico. No mesmo município, Gabriel Souza da Silva, 20, foi detido no bairro Areal, também por tráfico e associação para o tráfico.

Em Manaus, Mikhael Martins Peixoto, de 41 anos, foi preso em cumprimento a mandado de prisão. Já em São Paulo, a Polícia Civil local deteve um suspeito de 20 anos.

As investigações seguem em andamento para identificar outros integrantes do grupo criminoso.