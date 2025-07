Operação do Gaeco em Manaus desarticula associação criminosa 

Notícias do Amazonas – O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Amazonas, deflagrou nesta terça-feira (29) uma operação com cumprimento de mandados em Manaus. A ação investiga a atuação de uma associação criminosa composta por agentes públicos e civis.

A operação conta com apoio das Polícias Civil e Militar e visa apurar crimes como falsidade ideológica, corrupção passiva, peculato e associação criminosa. Mandados de busca, apreensão e prisão foram expedidos pela Justiça e estão sendo executados simultaneamente nas duas cidades.

PUBLICIDADE

A investigação apura o uso de cargos públicos para favorecer práticas ilícitas. Segundo o MP-AM, o objetivo da operação é coletar provas, interromper a atuação da organização criminosa e proteger o patrimônio público.

Leia mais: PF deflagra operação para investigar desvio de R$ 15 milhões em emendas parlamentares

O Ministério Público informou que novas fases da operação não estão descartadas. Os nomes dos investigados e detalhes específicos dos mandados ainda não foram divulgados oficialmente.