Operação Enchente encerra com mais de 120 mil famílias atendidas com auxílio estadual e ajuda humanitária

Redação AM POST*

O Subcomando de Ações de Proteção e Defesa Civil, do Governo do Amazonas, apresenta balanço da Operação Enchente 2021, lançada pelo governador Wilson Lima em março para prestar assistência a famílias afetadas pela cheia histórica dos rios do Amazonas. Neste ano, o Estado entregou, de forma inédita, o Auxílio Estadual Enchente, no valor de R$ 300, para 120.955 famílias de 56 municípios, totalizando mais de R$ 36 milhões em investimentos no benefício.

O Auxílio Estadual Enchente possibilitou a compra de alimentos e outros itens essenciais. “Nosso esforço foi para que essa ajuda chegasse no momento que as pessoas mais precisavam. Isso nos realiza não só enquanto homem público, mas também enquanto cidadão, no sentido de trazer essa ajuda, que é pontual, mas que se soma a outras ações que ajudaram a população a enfrentar as dificuldades de uma cheia histórica”, afirmou Wilson Lima.

De acordo com o balanço da Defesa Civil do Estado, as ações da Operação Enchente somaram mais de R$ 103 milhões. Além do Auxílio Estadual Enchente, a operação contou com ajuda humanitária às famílias atingidas, com a entrega de cestas básicas e kits de higiene e dormitório, entre outros itens.

Também foi ampliada a oferta de água potável nos municípios atingidos pela cheia, com o envio de estações móveis de tratamento de água e de estações fixas de tratamento, por meio do projeto Água Boa, executado em parceria com a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama).

Os investimentos incluíram aportes financeiros via convênio firmado com os municípios, para também ampliar oferta de ajuda humanitária, combustível e madeira, entre outros materiais. A Defesa Civil também auxiliou os municípios com o trabalho do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), que faz o levantamento e dispara informações por meio de boletins e alertas metereológicos.

As entregas de ajuda humanitária e do cartão Auxílio Enchente foram realizadas de forma gradativa, priorizando famílias e comunidades de difícil acesso, contando com apoio de prefeituras municipais e de outros órgãos do Estado, como a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

Com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), o Governo concedeu crédito emergencial e anistiou dívidas, além de renegociar débitos daqueles que tiveram seus negócios impactados pela cheia. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) também intensificou os atendimentos de saúde e os órgãos estaduais do sistema de Produção Rural também apoiaram com a aquisição de alimentos e doação a pescadores e agricultores das áreas atingidas.