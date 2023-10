Operação Estiagem beneficiou mais de 3 mil famílias com água e 79 toneladas de alimentos na região do Solimões

Notícias do Amazonas – Durante visita à calha do Alto Solimões, nesta sexta-feira (27/10), para entrega de ajuda humanitária, o governador Wilson Lima conferiu o balanço do trabalho integrado das Forças Armadas e das secretarias estaduais na Operação Estiagem na região do Médio e Alto Solimões. A reunião ocorreu no 8º Batalhão de Infantaria da Selva (BIS), do município de Tabatinga (a 1.105 quilômetros de Manaus).

A apresentação foi conduzida pelo comandante do Comando de Fronteira Solimões do 8ºBIS, coronel Afonso. A operação ocorreu entre os dias 19 e 23 de outubro, com o apoio aéreo, fluvial e terrestre da Marinha, Exército e Aeronáutica, assim como da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) e da Defesa Civil.

A ação resultou na entrega de mais de 79 toneladas de alimentos não-perecíveis e de 742 caixas de água, beneficiando mais de 3 mil famílias das comunidades da região.

“As Forças Armadas têm sido decisivas nesse processo e logística de entrega de cestas básicas e água potável. Sem a ajuda da Marinha, Exército e Aeronáutica seria muito difícil viabilizar essas entregas. É muito positivo a união entre o Governo do Estado, as Forças Armadas, prefeituras e o Governo Federal como um todo para que possamos chegar às comunidades mais distantes e que dificilmente a prefeitura e o Estado conseguiriam chegar sem apoio desses homens e das Forças Armadas”, frisou o governador.

A reunião contou com a presença dos prefeitos de Tabatinga, Saul Nunes Bemerguy; de Atalaia do Norte, Denis Linder Rojas de Paiva; de Benjamim Constant, David Nunes Bemerguy; dos secretários da Defesa Civil do Amazonas, coronel Francisco Máximo, e de Governo (Segov), Sérgio Litaiff; do diretor-presidente da Cosama, Armando Valle; do deputado estadual João Luiz, e do secretário da Casa Militar, coronel Fabiano Bó.