Operação Gratidão: Amazonas normaliza abastecimento de oxigênio e começa a ajudar outros estados

Redação AM POST

O Amazonas vai doar cerca de 200 cilindros de oxigênio que foram recebidos pelo estado em janeiro, mês em que o sistema de saúde do estado entrou em colapso. Agora, com o abastecimento de oxigênio normalizado, os itens serão enviados a outros estados do país. A primeira remessa será enviada para o Paraná, segundo a secretaria de Saúde.

“A operação Gratidão tem o objetivo de fornecer 200 cilindros de oxigênio para o estado do Paraná, mas também teremos outros eixos: vamos receber pacientes do Acre e Rondônia. 12 pacientes de UTI pacientes e também 18 pacientes leves e moderados”, disse o Secretário-executivo de assistência da capital, Jani Kenta Iwata.

Segundo a Secretaria da Saúde (SES-AM), equipes vão retirar os cilindros que não estão sendo usados nas unidades de saúde. Inicialmente, serão levadas as unidades que estão no hospital Platão Araújo e no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias. Os equipamentos vão para o depósito da Secretaria da Saúde para serem preparados, depois abastecidos e e em seguida enviados.

A crise que começa a atingir os outros estados é semelhante a ocorrida no Amazonas nos últimos meses que levou a uma situação dramática vivida em hospitais de Manaus e chocou o país com imagens de pacientes morrendo asfixiados, enquanto familiares e médicos corriam em busca por doações de cilindros de oxigênio. Com rápido aumento de internações por Covid-19, várias unidades de saúde da capital amazonense ficaram sem insumos básicos, como o oxigênio.

Após o período crítico, o estado já conseguiu estabilizar o fornecimento de oxigênio para os hospitais do estado. A situação nas unidades de saúde está melhorando graças ao que foi comprado e à produção local.

De acordo com o governo do AM, a produção local de oxigênio pela White Martins já atende a demanda das unidades e a Secretaria da Saúde só está retirando cilindros das unidades em que não há risco de prejudicar o abastecimento de oxigênio.