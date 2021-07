Operação já testou 2,8 mil passageiros para detecção de Covid-19 no aeroporto e porto de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A operação de testagens para detecção de Covid-19 no aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no Porto de Manaus já realizou 2.876 exames para identificação de casos de Covid-19. Destes, 1.875 em passageiros desembarcados de voos que chegaram à capital por via aérea e 1.001 testes em passageiros que chegaram por via fluvial.

Nesta atualização do balanço, houve a detecção de três novos resultados positivos no Aeroporto Eduardo Gomes, totalizando cinco casos, ou 0,27% dos testes no local.

A estratégia é uma ação da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) em parceria com Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os três novos passageiros, detectados com Covid-19, foram identificados entre os dias 19 e 27 de junho. O primeiro foi um homem de 25 anos, vindo de Coari (a 363 quilômetros de Manaus) no dia 19; no dia 26, uma mulher de 32 anos chegou em um voo de Fortaleza, no Ceará; o terceiro foi um homem de 41 anos, procedente de Belém, no Pará, no dia 27.

Os três passageiros apresentaram coriza, febre, mialgia (dor muscular) e sintomas gerais semelhantes a resfriado.

Com a detecção desses três casos, subiu para cinco os passageiros confirmados com a infecção durante a operação de testagens. Outros dois homens, de 29 e 31 anos, haviam testado positivo nos dias 8 e 10 de junho, ambos em voos procedentes de São Paulo.

Sequenciamento genético – As amostras dos casos detectados foram encaminhadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Amazônia) para realização de sequenciamento genético de variantes do novo coronavírus. A FVS-AM aguarda o resultado dessas análises dos passageiros contaminados.

O diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, aponta que a operação de testagens é uma ferramenta importante para o monitoramento do cenário epidemiológico da Covid-19 no estado. “Os técnicos estão a postos para atender os passageiros que estão desembarcando, explicando a necessidade da realização do teste e do rastreio de novas variantes dentro do Estado”, afirmou.

Monitoramento – Os passageiros positivos para Covid-19 são monitorados e, segundo a coordenadora da operação de testagens, enfermeira Evelyn Cesar, não houve casos secundários de detecção da infecção em familiares dos passageiros.

“O monitoramento inclui orientação sobre isolamento domiciliar por, pelo menos, 14 dias. As equipes de abordagem também enfatizam a importância do diagnóstico precoce da doença para realizar o tratamento”, detalhou a enfermeira.

As fichas de notificação dos exames são encaminhadas para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para realização de inserção no sistema de notificação oficial do Ministério da Saúde para fins estatísticos e de monitoramento de casos.

Números – No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a operação iniciou no dia 31 e maio. Até o dia 27 de junho, já haviam sido realizados 693 testes de antígeno e 1.182 coletas de amostras nasofaríngeas para RT-PCR.

Já no Porto de Manaus, a operação iniciou em 8 de junho e, até 27 de junho, já haviam sido realizados 1.001 testes, sendo 787 de antígeno e 214 coletas de amostras nasofaríngeas para RT-PCR. Todos os examinados apresentaram resultado negativo para Covid-19.

A investigação dos casos positivos para Covid-19 é realizada pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde Municipal (Cievs Manaus) da Semsa.

Operação – A operação de testagens envolve o rastreio dos passageiros dos voos e dos familiares e contatos diretos dos casos positivos. O monitoramento é realizado pelo período de 14 dias contando do dia em que foi detectado o caso. Todos os casos positivos detectados por meio do teste de antígeno foram confirmados pelo resultado do RT-PCR.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-AM).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-AM (92) 3182-8550 e 3182-8551. Contato telefônico do PNI/FVS-AM são (92) 2129-2500 e 2129-2502.

* Com informações da assessoria de imprensa