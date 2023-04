Operação Semana Santa: Detran Amazonas autua quase 300 condutores entre os dias 07 e 09 de abril

Redação AM POST

A equipe de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou, entre a última sexta-feira (07/04) e este domingo (09/04), a Operação Semana Santa, com o objetivo de promover um trânsito ainda mais seguro no período do feriado prolongado. As ações ocorreram em pontos estratégicos da capital e Região Metropolitana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o gerente de operações do Detran-AM, Arthur Cruz, 292 condutores foram autuados ao longo dos dias, sendo cinco destes por alcoolemia. Dentre as principais infrações cometidas estão: condução sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), condução de veículo sem o devido licenciamento, condução de motocicleta sem capacete de segurança, condução de veículo com a CNH vencida por mais de 30 dias e condução de veículo em mau estado de conservação.

A operação, que contou com o apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas (BPTran), esteve na saída e na entrada da Rodovia Manoel Urbano, também conhecida como AM-070, e na saída e na entrada da Rodovia Torquato Tapajós, a antiga AM-010, mesmo este último já contando com um posto fixo do BPTran.

Penalidades

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os motoristas autuados sofrem penalidades, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com multas que podem variar de acordo com a gravidade da infração cometida, além da perda de pontos na CNH. As multas leves têm o valor de R$ 88,38, as médias R$ 130,16, as graves R$ 195,23 e as gravíssimas R$ 293,47.

Vale ressaltar que em alguns casos a multa pode ser agravada e ter seu valor multiplicado, como na situação de condutor flagrado dirigindo sob o efeito de álcool, que tem o valor multiplicado por dez, chegando a R$ 2.934,70.